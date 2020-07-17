高溫上看38度 吳德榮：午後局部雷陣雨有較大雨勢

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天低層大氣盛行偏暖的西南風，中層則有微弱太平洋高壓脊的沉降氣流，持續帶來高溫的條件。今天各地區最高溫大約在36、37度，地理環境較特殊的地點，仍有升至38度左右的機率。北部24至37度、中部23至37度、南部24至36度、東部23至37度。

今、明兩天台灣附近低層水氣減少，清晨上午中南部迎風面有零星降雨的機率；大氣仍不穩定，午後有局部雷陣雨，並有較大雨勢。

他表示，周日至下周四低層轉偏南風，中層太平洋高壓脊略增強，大氣仍偏暖，天氣晴朗炎熱，各地區最高溫約在36、37度，地理環境較特殊的地點，有升至38度左右的機率。轉偏南風，午後對流大部分在山區發展，鄰近平地亦有受影響的機率，局部地區仍有較大雨勢。