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爺爺病逝過度傷心 不知憂鬱症竟已上身

聯合報 / 整理／記者楊雅棠
振興醫院精神醫學部主治醫師、銀光學苑主任袁瑋。圖／袁瑋提供
振興醫院精神醫學部主治醫師、銀光學苑主任袁瑋。圖／袁瑋提供

口述／振興醫院精神醫學部主治醫師、振興醫院銀光學苑主任袁瑋

「當時並不知道那就是憂鬱症，以為這只是喪親之痛的正常表現。」在醫學院最後兩年，我是台北榮總實習醫師，爺爺因罹患壞死性筋膜炎而去世，讓我陷入憂鬱情緒，嚴重狀況達四、五個月。這段經歷讓我走上精神科之路，更因爺爺關係，致力於老年身心醫學。

喪親陷入憂鬱 誤當正常表現

從小和爺爺的關係非常好，小時候因為父母出國進修，在爺爺奶奶家生活兩年，每個暑假都會回高雄老家。由於爺爺是歷史老師，常說歷史故事，到現在都還記得他所說的故事裡每一個場景，人物場景栩栩如生。

我在父母期待下長大，管教要求甚多，例如功課、儀容，爺爺那邊則成了我的避風港，得到很多的愛，他常說我「不管胖也可以、瘦也可愛」，小時候最大願望就是長大後賺錢，帶爺爺出去玩。

爺爺很能忍痛，當發現罹患壞死性筋膜炎時，已非常嚴重，家人大多在台北，便將爺爺從高雄接到台北榮總治療。

袁瑋（右）曾罹患憂鬱症，因此走上精神科之路，鑽研老年身心醫學。圖為她負責的銀光學苑邀請媽媽（左）一起參與尼莫治療犬活動。圖／袁瑋提供
袁瑋（右）曾罹患憂鬱症，因此走上精神科之路，鑽研老年身心醫學。圖為她負責的銀光學苑邀請媽媽（左）一起參與尼莫治療犬活動。圖／袁瑋提供

當時我在神經內科實習，值班宿舍就在爺爺病房對面，互動頻繁。爺爺過世後，我常刻意繞過這間病房，跟診時看到一些年紀和爺爺相仿的長輩，也會忍不住掉淚；巡房時，須在病房外調整好情緒，才敢踏進病房工作。

意興闌珊、睡得多… 留意典型病徵

那時對於很多事情容易心生不滿，例如看到其他醫師因為忙碌而對病人「不夠細心」，其實只是小事，但心裡卻很容易犯嘀咕。原本我對很多事情都有興趣，充滿熱情，但當時對許多事情也都提不起勁、意興闌珊，也睡得多，後來回想，這就是典型的憂鬱型態。

我一路順著父母要求，考上醫學系，但這非我的最愛，爺爺病況越來越嚴重，最後因肺栓塞過世，除了悲傷，爺爺在自己工作的地方過世，更令人充滿無力感，開始懷疑醫學，連帶抱怨父母，為何要決定我的命運。

及時獲幫助 選擇當精神科醫師

「雖然沒有真的就醫，接受藥物治療，但一直尋求正規專業的幫助。」爺爺生病時，我剛好實習完精神科，正在神經內科實習。爺爺過世後，我只是實習醫師，對各科都不熟，也不知自己罹患憂鬱症，但自覺自己狀況不好，因此尋求在台北市立療養院（現北市聯醫松德院區）實習時遇到的老師和心理治療團體幫忙。

另外，原本就想走身心科，在老師推薦下，參加許多工作坊，充實專業訓練，也幫助自我成長。

記得那時參加一個有關薩堤爾系統治療模式工作坊，國際級大師親自教導，中間實作部分需要示範者與大師互動，我自告奮勇，在四天課程裡，受益匪淺。

事後回想，那時如果知道自己罹患憂鬱症，應該要就醫，該適時使用藥物，病程才不會拖得太長，不會這麼辛苦。很幸運的是，很多老師幫我，給予正規、專業協助，最怕的是，尋求到偏方、算命，這就不好了。

銀光學苑由袁瑋（前排左一）及心理治療師等組成照護團隊。記者黃妙雲╱攝影
銀光學苑由袁瑋（前排左一）及心理治療師等組成照護團隊。記者黃妙雲╱攝影

許多人害怕看身心科，一方面擔心被貼上標籤，另一方面怕吃藥。事實上，九成身心科病人都和你我一樣，因經歷失落、失戀、婚姻等人生挫折，對未來感到困擾，以致焦慮憂鬱，只要能夠早點處理，就能讓自己開心，恢復正常，至於是否吃藥，可以和醫師討論。

憂鬱是人都會有的情緒，「這有點像是小的雪球」，如果一直陷在負面情緒裡，不但容易出現負面情緒，也會影響人際關係，雪球越滾越大，變成嚴重憂鬱症才來就診，反變成要吃藥的可能性變大，治療時間也會越長。

袁瑋

現職：振興醫院精神醫學部主治醫師，振興醫院銀光學苑主任

學歷：中國醫藥大學醫學系畢業

專長：老年精神醫學、個別心理治療及家族治療、婦女相關之心身醫學、後更年期憂鬱症、經前症候群、產後憂鬱症等、飲食疾患，如暴食症與厭食症

經歷：美國杜克大學醫學中心臨床研究醫師（老年精神醫學）、美國杜克大學家庭治療研究中心訓練、台北市立聯合醫院松德院區住院醫師、總醫師、台大醫院身心醫學照會訓練、台灣婦產身心醫學會理事

憂鬱症 醫師 實習

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