花蓮縣政府出版《阿兜仔當家－花蓮就是我的家》 介紹28家店鋪、3條異國小旅行路線

新冠肺炎疫情影響，國人無法出國旅遊，花蓮縣政府發展主題、分眾旅遊，推出外國人特色店鋪地圖，滿足民眾品嚐異國風味料理的渴望，並於今（16）日舉辦《阿兜仔當家－花蓮就是我的家》新書發表會，介紹28家外國老闆開的餐廳和民宿，全書以中、英、日、韓等四種語言介紹，更提供三條異國小旅行路線，讓民眾到花蓮就能大啖五大洲異國美食，免出國即可住外國。

花蓮縣長徐榛蔚昨天出席在DOS Tacos餐廳舉行的新書發表會，她致辭指出，此書介紹異國美食和文化，也透過異國老闆的眼光介紹花蓮的山水和人情之美，希望世界各地和各縣市的朋友都能來花蓮旅遊。

新書會中，邀請代表書中五大洲文化和口味的代表出席，其中，DOS Tacos餐廳代表美洲；香茅廚房、貓山王新馬料理、芝麻開門定食屋代表亞洲；住英台民宿代表歐洲；「Three Koalas三隻無尾熊餐廳」代表澳洲。有些餐廳提供了拿手好菜，包括DOS Tacos餐廳現場提供墨西哥烤餅、炸冰淇淋、三角玉米脆餅；芝麻開門定食屋老闆溝淵剛穿和服出席，並提供生魚片；香茅廚房提供泰式料理五穀炸魚和特殊的香草料理；貓山王新馬料理提供「摩摩喳喳」，會中都很受歡迎。

花蓮縣政府於今年2月即陸續推出5種主題旅遊地圖，包括外國老闆特色店鋪、家族旅遊、友善寵物旅遊、流星花蓮─天文旅遊及穆斯林友善餐飲旅宿等。其中外國老闆特色店鋪主題旅遊特別出版專書，即《阿兜仔當家－花蓮就是我的家》，介紹24家餐廳和4家民宿，餐廳共有17國料理，口味遍及五大洲，包括非洲象牙海岸的好菜、大洋洲道地美食、歐洲的荷蘭、法國、德國、奧地利、西班牙餐點；美洲的美國、墨西哥風味飲食；以及亞洲7國料理。民宿則分別由日本、英國、越南籍老闆開設，建築和布置皆各具文化特色。

另外該書以外國老闆餐廳和民宿為中心，搭配附近的花蓮觀光旅遊景點，設計了歐非線、美洲和大洋洲線、亞洲線等三條小旅行路線，規劃成一日遊和二日遊旅遊指南，方便外地旅客安排喜歡的美食和遊覽旅程，讓遊客到花蓮旅遊不僅可以享受青山綠水，還能免出國就體驗到充滿異國風情的旅行。

外國老闆們有些因異國戀曲，或是愛上花蓮獨特的風景與友善人民，從此落腳花蓮，並把故鄉的美食和文化帶來花蓮，為花蓮注入新生命，本書透過採訪這些國際移居者，重新以外國人視角閱讀花蓮。民眾可至花蓮縣旅遊服務中心、借問站及全台各大圖書館翻閱，或上《阿兜仔當家》中、英、日、韓文專書網站閱讀，網址為：https://www.hualienmyhome.com/。

縣府配合本書出版，特別提供50本書辦理抽獎活動，16日開始只要上花蓮觀光粉絲團臉書貼文按讚、分享、tag二位朋友並留言，就有機會抽中本書，搶先閱讀內容。歡迎民眾到28個店家，品嚐道地異國美食及翻閱店內書籍，深度瞭解外國老闆及美食背後的精彩故事。

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