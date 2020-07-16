上帝的簾忘掀開 腦癌全盲童畫出世界之彩

每一幅畫的背後都有一個故事。相信遇到癌症、雙眼全盲等遽變，會讓患者想放棄治療，但琥淵卻從未放棄。今年13歲的他，5歲時罹患腦癌晚期，身高停滯、外型宛如幼童至今，更因多次手術復發導致雙眼逐漸全盲、嗅覺喪失，但他從未放棄、也未中輟學業。

琥淵以雙眼未全盲前的記憶，畫出「我治療中的小小兵醫院」，鼓勵自己能有治癒的一天，並投稿第8屆癌症希望基金會「彩繪希望繪畫比賽」兒童特別組。雖未能奪獎無法展覽，但癌希看到琥淵精神可嘉、不放棄的精神，明（17）日中午12點30分，將在癌症希望基金會臉書直播最終集「看不見的畫」，並邀琥淵及琥淵媽媽與主持人對談、分享參賽作品，更呼籲抗癌病友與家屬「只要活著，就有無限可能。」

琥淵媽媽鄧嘉麗接受記者專訪時表示，琥淵5歲時視力因一眼幾乎看不見、另一眼迅速退化到只看得見眼前50公分物品而就醫，發現罹患腦癌晚期，除身體停止生長、身高停滯在110公分，外型至今如小孩般，雖經歷3次開顱手術，但因後續病情復發而多次進出醫院，在化放療等治療過程中致雙眼全盲、嗅覺喪失，但他從未喊苦，開刀完後出院後隨即返校上課，並未中輟學業，也不放棄任何學習機會、甚至體育課的跑步也沒缺席，今年6月畢業時更獲得校長獎肯定。

而會參加此次賽事，鄧嘉麗說，他們在前年接觸到癌症希望基金會，本身喜歡拍照的琥淵，去年參加癌希的攝影比賽獲得兒童組冠軍，而今年癌希是彩繪比賽（兩者採隔年舉行），在基金會鼓勵下，他提起畫筆，畫出內心中治療的醫院，喜歡小小兵的他，在北醫治療期間，常收到醫護人員送的小小兵物品的鼓勵，因此他以「小小兵醫院」為名投稿，這也是琥淵失明多年後的首次畫畫。

鄧嘉麗說，琥淵解釋這幅畫的意境：「我是黃員外，我畫的圖是我現在治療中的醫院，我想稱為小小兵醫院，躺在那的小小兵就是我，要面臨病房的窗戶、護士及點滴、打針，我希望有天能從那治療好我的病。」希望陪伴在他身旁的小小兵給他力量，戰勝病魔。琥淵的勇敢，也讓她相當欣慰。