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解決限量搶購之亂 悠遊卡公司祭部分「預購制」

聯合新聞網 / 綜合報導
悠遊卡公司經常與各大品牌推出「聯名造型悠遊卡」，吸引大批民眾搶購。圖／讀者提供
悠遊卡公司經常與各大品牌推出「聯名造型悠遊卡」，吸引大批民眾搶購。圖／讀者提供

悠遊卡不再只是悠遊卡，還可以當收藏品！近年悠遊卡公司經常與各大品牌推出「聯名造型悠遊卡」，吸引大批民眾搶購，不過由於「限量發行」，往往會引發「悠遊卡之亂」，讓買不到的民眾怨聲連連，甚至出現黃牛炒價。

悠遊卡公司先前推出包括：限量10000個「好運乖乖來造型悠遊卡」、限量14000個「精靈寶可夢造型悠遊卡－3D寶貝球」等，都讓民眾想買也買不到，引發民怨。

為了解決此一亂象，悠遊卡公司表示，會做適度調整，未來造型悠遊卡將採預購方式，根據數量再統一製作，確保想買的民眾都買得到，同時也防止有心人士炒作價格。

據了解，悠遊卡公司從今（2020）年起就對部分造型悠遊卡採取「預購制」，像是「味王味精造型悠遊卡」、「PS4手把造型悠遊卡」，以讓想入手的民眾都可以買到想要的悠遊卡。

悠遊卡

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