善牧基金會新住民二代主題夏令營登場 免費參加

暑假到來，善牧基金會新住民第二代夏令主題活動陸續登場！有陪伴協助孩子完成暑假作業，同時安排各項課程與活動的生活輔導營，有培力新住民子女表意權的工作坊，有結合各國童玩、樂器、服裝內容的文化體驗營等，凡小六畢業或就讀國中的新住民子女都可免費參加。

善牧基金會指出，首場活動在昨天由善牧培新中心的「兒童Power u夏令營」揭開序幕，4名來自位馬來西亞、柬埔寨、越來及香港的文化講師，帶領10多名孩子認識柬埔寨湄公河周邊生活場景、馬來西亞傳統婚禮儀式等，接下來還會安排性平桌遊、戲劇治療等課程，藉此豐富新二代的暑假生活，也帶領孩子探索自我，培養多元文化價值觀。

8月則將由善牧台中市新住民家庭服務中心舉辦「新勢崛起」工作坊。除了課程、分組討論、戲劇、闖關活動外，更邀請網紅來與孩子分享如何在網路發聲，引導孩子學習保護自我、深度思考外，能更系統性地去表達意見。

1. 善牧培新中心(台北市南區新移民服務據點) ：02-2931-2166

2. 善牧新北市西區跨國婚姻家庭服務中心：02-8964-6003

3. 善牧新北市東區跨國婚姻家庭服務中心：02-8647-6654

4. 善牧宜蘭中心：03-9364338

5. 善牧臺中市新住民家庭服務中心：04-2436-5842

6. 善牧高雄中心：07-719-1450