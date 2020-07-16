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血型不相容者肝臟移植高醫完成3例 受贈者今現身說法

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導

血型不相容者進行肝臟移植排斥風險高，但高雄醫學大學附設中和紀念醫院近兩年共完成3例，術後都恢復良好，3名受贈者絕處逢生，滿懷感恩，其中路姓女士歷經10次血漿置換處理才活命，她戲稱主刀的主治醫師張文燦是Honey，親如家人。

昨天上午3人在院長侯明鋒及外科部長郭耀仁等醫護人員祝福下，切下蛋糕慶祝重生。

年近60歲的路女士血型為O型，因嚴重肝硬化，2018年接受B型血的女兒捐肝，術前她的血液抗體超標，經過10次血漿置換，術後並進行脾動脈栓塞，降低抗體誘發的急性反應，如今恢復良好。

60歲O型的林先生因C肝合併肝硬化、肝癌，由A型血的妻子捐出右肝移植，手術過程碰上門靜脈栓塞，血管接合時管徑大小不一等難關，所幸成功完成移植。另名也是O型血的謝先生，罹患B肝合並肝衰竭與肝昏迷、腎衰竭，女兒雖比對成功，肝臟卻太小，後來由B型血侄子捐肝，在一邊洗腎的瀕死邊緣下完成肝臟移植。

高醫一般及消化外科主治醫師張文燦表示，血型不相容的肝臟移植，因血型的抗原在在肝臟血管及膽管細胞上，受贈者血中的抗體會攻擊植入的肝臟造成急性或超急性排斥，一旦肝臟肝臟變黑，陷入肝昏迷，恐引發致命危險。目前的作法是術前進行血液透析，將不同血型的抗體稀釋掉，或應用新型藥物降低抗體的形成，避免術後產生併發症。

肝硬化 醫師

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