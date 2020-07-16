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嚴防牛結節疹疫情 海巡署嚴陣以待

中央社 / 台北16日電

金門縣10日爆發台灣地區首例牛結節疹動物疫災。海洋委員會海巡署今晚說，副署長許績陵親率金馬澎分署副分署長宋子陽駐島督導金門地區，並實施稽查航商消毒作業，以防疫情擴散。

海巡署今晚發布新聞稿表示，有鑑於金門地區近期發生牛結節疹疫情，行政院農委會已公告暫停金門縣牛隻及其生鮮、冷凍、冷藏牛肉輸出至台灣本島及其他離島地區。

為防範疫情傳入台灣本島及其他離島地區，海巡署說，副署長許績陵14、15日率金馬澎分署副分署長宋子陽駐島督導金門地區，針對各項邊境查緝及防疫工作逐一研討勤務部署精進作為，以防止疫情擴散。

海巡署指出，為避免蚊蠅等媒介昆蟲藉船舶傳入台灣本島及其他離島，針對台金航線及小三通航線貨輪自金門地區返回台灣時，將配合交通部航港局、動植物防疫檢疫局實施稽查航商有無完成消毒作業。

此外，海巡署於執行商（貨）輪船舶安檢時，也將嚴加巡查船上空間有無蚊蠅孳生狀況，同時要求海巡署所屬船艇自金門地區返回台灣本島或其他離島，加強媒介昆蟲驅除、加設捕蚊燈及各空間消毒作業等。

海巡署表示，為防範不法人士伺機從事走私牛肉及其產製品等情事，針對台金航線及小三通航線貨輪冷凍櫃（冰庫）、船艙、廚房、食材儲藏室等空間加強巡查，若發現活（屠）體、生鮮、冷凍、冷藏牛肉，將同步通報防檢疫單位到場協處。

海巡署說，將持續秉持「寧可多做不可少做、長期作戰準備、最嚴謹態度及最高標準」等四大原則，與相關防檢疫單位攜手合作，杜絕所有漏洞及破口，共同守護台灣邊境安全。

海巡署 金門 疫情

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