桃機貨櫃採檢屋啟用 不用穿隔離裝備 醫師：勒痕再見

為提升新冠肺炎採撿的安全與效率，桃園國際機場下午啟用設備升級的「貨櫃採檢屋」，屋內的空間設計將工作人員及受檢旅客完全隔離，採檢人員不需身穿防護衣及隔離衣、護目鏡、面罩等裝備，透過密封隔離且有效阻隔病毒穿透的壓克力隔板，只需戴手套將雙手伸進採檢洞口利用作業手套即可進行篩檢，今天來支援的亞東醫院林醫師表示，環境更佳人性化，不僅提升效率，也更加安全。

因應國際新冠肺炎疫情，桃園機場從今年初就配合疾病管制署落實嚴格邊境管制作為，迄7月15日止，中央流行疫情指揮中心通報境外移入確診案例共有360例，其中有120例（1/3）是經由桃機臨時採檢站所攔截，為提升國門採檢量能並提供第一線工作人員更完善的保障，機場公司將戶外臨時採檢站升級為設施更完備舒適的貨櫃採檢屋。

全新設置的40呎貨櫃採檢屋在機場第一及第二航廈路緣各設置一座，新採撿屋的空間設計將工作人員及受檢旅客利用壓克力板完全隔離，工作區及採撿區有各自獨立空調系統，採檢人員不需身穿防護衣及隔離衣、護目鏡、面罩等裝備，只需戴手套將雙手伸進採檢洞口利用作業手套即可進行篩檢，不再需要與旅客有直接的肢體接觸，不僅提升效率，也更加安全。

第一位使用新採撿站的林醫師表示，先前因為是戶外採撿站，必須保持通風，所以也無法裝設冷氣，又要穿隔離的裝備，比較悶熱，新的採間屋的環境更加人性化，也減少穿脫隔離設備的時間，過去因為要長時間穿戴N95口罩會有的勒痕也不再。

新的採間屋分成5的獨立的採撿室，不會再有旅客擠在一起的情形，受檢旅客也獲得更好的保障，受檢區都裝設獨立HEPA空調直接抽排換氣，每次採檢作業完成後，採檢室除了由工作人員以酒精消毒外，天花板上還有紫外線滅菌燈來殺菌，所有檢體在採集後也會統一暫存在獨立檢體存放室，避免感染的風險。