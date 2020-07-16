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探索夢號郵輪船員隔離檢疫14天過關 跳島旅程可望成行

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
星夢郵輪探索夢號588名船員隔離檢疫14天均無異常，住進防疫旅館的船員今天返回船上，準備首航。記者邱瑞杰／攝影
星夢郵輪探索夢號588名船員隔離檢疫14天均無異常，住進防疫旅館的船員今天返回船上，準備首航。記者邱瑞杰／攝影

雲頂集團星夢郵輪「探索夢號」推出澎湖和金、馬，展開跳島旅程，郵輪588名船員經過14天隔離檢疫均無異常。住進防疫旅館的船員，今天有432人返回郵輪，其他人明天上船。探索夢號跳島旅程首航，可望從8月2日提前到本月26日。

探索夢號6月30日靠泊基隆港西3號碼頭，船上588名船員因業務需要留守50人，1人1室檢疫，隔離14天間做了3次核酸檢測，均為陰性。538名船員住進防疫旅館，檢疫14天也無異常，船公司得以申請載客營運。

航港局北部航務中心主任張德義說，住進防疫旅館的船員分兩批回船上。今天原本安排434名船員上船，其中有1人因盲腸炎住院，另1人生產，所以有432人上船，第2批104人明天上船，所有船員還須自主健康管理7天。

基隆港是國內最大客運港口，曾出現5艘客輪同時停泊內港場景。新冠肺炎疫情爆發後，郵輪成為「重災區」，麗星郵輪寶瓶星號4月19日駛離基隆港後，港內就未在出現國際郵輪。

隨著國內疫情趨緩，國內旅遊解封，國旅市場被普遍看好。雄獅旅遊和基隆市政府推出國內跳島4天郵輪行程，每周日從基隆港出發，駛向澎湖、金門或馬祖，帶領遊客體驗澎湖花火節和金門戰地風光等景點。

基隆港 郵輪 澎湖

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