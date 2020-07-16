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高醫大最新研究 清除C肝病毒能治3病

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
肝基和國健署邀請藝人季芹擔任護肝大使，一同宣導護肝三招。圖／高雄醫學大學提供
肝基和國健署邀請藝人季芹擔任護肝大使，一同宣導護肝三招。圖／高雄醫學大學提供

B、C型肝炎是引起肝硬化和肝癌主因，高雄醫學大學最新研究發現， 只要成功請除C肝病毒，除能防止肝癌，還能降低7成淋巴癌和胃癌機率，一舉三得。

7月28日為「世界肝炎日」，國民健康署與財團法人台灣肝臟學術文教基金會今天在高雄醫學大學舉辦「世界肝炎日，相約一起篩」活動，護肝大使季芹分享肝炎檢測經驗，也推廣「去篩檢、要治療、肝會好」護肝3招給國人。

肝癌已連續40年名列癌症死亡前2名，據統計，台灣一年約有1萬1225 人患肝癌，其中8成的肝癌是因B、C型肝炎引起。

高雄醫學大學副校長、高醫肝膽胰內科主治醫師余明隆發表最新研究顯示，經追蹤一萬多名C肝患者後發現，只要成功清除C肝病毒，不只能降低罹患肝癌的機率，還可減少6成7胃癌和7成3惡性淋巴癌機率，「一箭三鵰」。

余明隆說，肝炎症狀一向不明顯，患者一旦出現疲倦、食慾不振，黃疸或小便變成茶褐色，情況就已經很嚴重，因此提早接受篩檢是最好的方式。

肝炎 肝癌 C肝

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一箭三鵰！治療C肝降低三癌風險

治癒C肝不只防肝癌 台研究：胃癌淋巴癌降7成

肝指數正常？ 應搭配2檢測才可靠

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