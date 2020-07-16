國內首度育成紫錐花新品種「台中一號」搶攻保健市場
紫錐菊(紫錐花)在歐美是重要的保健植物，也是重要的膳食補充品，台灣20年前從加拿大引進發展，但國外引進的花適合寒帶氣候種植，並不適合台灣，因此農委會台中農改場經過八年研發，成功培育適合台灣種植的紫錐菊「台中一號」，改變進口花植株高度參差不齊、產量低的困境，要搶攻國內保健營養品市場。
台中農改場場長李虹曦表示，紫錐花的萃取物具有調節免疫力、抗發炎的功效，在國外有上千篇研究，但台灣天氣太熱，從國外引進後並不適合台灣，因此研發新品種，研究人員所研發的「台中一號」長的大又好，高度、花莖數、花朵直徑都增加20%至40%，耐熱性佳，乾物產量增加75%，每公頃達2700公斤，具有保健功能的機能成分總咖啡酸衍生物增加6.1% 。
台中農改場作物改良課助理研究員陳鐶斌表示，紫錐花全株可利用，保健成分全株都有，乾燥後研磨萃取出相關成分。
台中場也與台大醫院合作進行相關研究，台大小兒部教授張鑾英表示，台大利用腸病毒71型、腺病毒第三型，以及呼吸融合病毒進行試驗，看紫錐花萃取物是否有抑制效果，實驗證實確實可抑制病毒斑，抑制病毒吸附，再進到細胞進行複製繁殖，因此推論萃取物可用於預防以及早期治療，但這僅只是理論上，還需要人力物力的投入進行人體實驗驗證。
李虹曦表示，20年前國外引進，至今紫錐花已研發6項技術並移轉10家廠商，並與農民契作，從植株栽培、採後加工、成分萃取至製成產品，國內紫錐菊產業鏈已成形，現階段目前國內紫錐菊產業年產值估計約3000至4000萬元，相對於人口數及市場規模，預期成長空間至少尚有10倍。
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