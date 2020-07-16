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運將開車眼花 竟是糖尿病引發黃斑部病變

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
眼科醫師表示，糖尿病黃斑部水腫目前臨床上多使用兩種眼內注射藥物。過去不能隨意轉換，健保今年3月1日起，已放寬這兩種治療轉換的有條件給付，對患者來說是一大利多。記者簡浩正／攝影
眼科醫師表示，糖尿病黃斑部水腫目前臨床上多使用兩種眼內注射藥物。過去不能隨意轉換，健保今年3月1日起，已放寬這兩種治療轉換的有條件給付，對患者來說是一大利多。記者簡浩正／攝影

糖尿病患者小心，除得控制好血糖外，也要小心眼睛的黃斑部病變。51歲的陳大哥開計程車20多年，因開車而三餐不規律、三高也沒控制好，直到兩年前發現開車時視力模糊、眼前有黑影，連乘客招手都沒看到而就醫，檢查才確診罹患第二型糖尿病，更有糖尿病黃斑部水腫（DME）。

醫師統計，每年約2%糖尿病患罹患黃斑部病變，近三成患者在罹病20年出現此併發症。位於視網膜中心的黃斑部，具有辨別物體清晰度及顏色的功能。糖尿病患併發黃斑部水腫若不積極治療，會引起視力模糊、扭曲，嚴重恐失明。

據國健署資料顯示，目前全台逾200多萬名糖尿病患，每年約新增2萬5000人；一旦血糖失控，恐引起大、小血管的病變，進而引發多種併發症。

中華民國視網膜醫學會理事長、台大醫院眼科教授楊長豪表示，糖尿病屬全身性疾病，只要未妥善控制血糖，容易引起大血管以及小血管的病變，其中又以視網膜病變最不易察覺。因此，只要確診糖尿病就要開始預防各種併發症，尤其是三高控制不佳者，更易引起視網膜血管滲漏，形成黃斑部水腫。

中華民國黃斑部學會理事長、長庚醫院眼科部部長吳為吉表示，過往黃斑部水腫會採取雷射治療或手術治療，雖能治好水腫，卻無法恢復受損的視力。目前臨床上多使用眼內注射藥物，包括每月施打1次的新生血管生成因子抑制劑，以及4至6個月1次的新型眼內注射長效型類固醇，雖各有療效，但前者中風、血栓、高血壓者較不適合，後者則可能有白內障、青光眼的可能。不過患者並不能隨意轉換此兩種藥物。

不過吳為吉也說，健保今年3月1日起，已經放寬這兩種治療轉換的有條件給付，原先施打新生血管生成因子抑制劑治療成果不彰，或產生不良反應的糖尿病黃斑部水腫患者，可根據病情向健保申請第二階段轉換使用新型眼內注射長效型類固醇，不再像過去得自費，對患者來說是一大利多。

吳為吉呼籲，糖尿病黃斑部水腫患者得控制三高、定期回診、規律飲食跟運動，若眼睛出現任何狀況，應及早找眼科醫師諮詢。

長庚醫院眼科部部長吳為吉表示，過往黃斑部水腫會採取雷射治療或手術治療，雖能治好水腫，卻無法恢復受損的視力，目前臨床上多使用眼內注射藥物。記者簡浩正／攝影
長庚醫院眼科部部長吳為吉表示，過往黃斑部水腫會採取雷射治療或手術治療，雖能治好水腫，卻無法恢復受損的視力，目前臨床上多使用眼內注射藥物。記者簡浩正／攝影

糖尿病 水腫 患者

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