台鐵積欠北車上百調度員267萬加班費 北市勞動局要罰

台鐵5月爆出積欠加班費，台北市勞動局日前接獲台鐵產業工會（簡稱台鐵產工）陳情，並啟動勞檢，首波檢查卻查無不法，遭台鐵產工質疑，明明還有上百名調度員未領到加班費，勞動局卻沒查到。勞動局前日再派員至現場稽查，發現151位員工遭欠加班費、薪資，違反「勞基法」相關規定，將開罰台鐵。

台鐵產工近日發函各地方縣市勞動單位，要求對台鐵啟動勞檢，日前台北市勞動局至台北車站運務所勞檢站務員，卻查無所獲，產工PO文強調是「調度所」員工遭欠薪，勞動局根本搞錯對象，痛批北市沒效率。

勞動局前日再派員赴現場勞檢，發現共有151位工作者（含公務員身兼勞工身份）遭積欠加班費、假日出勤工資共267萬餘元，已違反「勞基法」第24-1、24-2、39條規定，個別違法最高可罰100萬元。

勞動局長陳信瑜表示，會去查這5年內累罰紀錄，據初步了解，台鐵過去有違規先例，若確定是第3次違反「勞基法」第24-1、24-2，依照累罰基準，最低將各罰30萬元；若確定台鐵第2次違反「勞基法」第39條，最低將開罰10萬元，目前仍待最後查核，依法辦理。

陳信瑜呼籲，台鐵身為國營事業要做好榜樣，盡快與工會協商補還積欠加班費。