32萬人次享遊樂園免門票 觀光局：補助預算僅剩4成

全國中小學昨天才剛放暑假，不過如今卻傳出，交通部觀光局原本為了彌補學生在防疫期間取消的畢業旅行，針對高中以下學生，在七月一日至八月底，推出的免門票優惠，7月1日至8月底止，因2億元預算即將用罄，再加上業者不願調降補貼額度，導致補助政策可能因此取消；不過交通部長林佳龍指示致青春方案將按原規畫實施至8月底止，不會中途喊卡。

實際上，根據觀光局統計，補助方案七月上路，截至15日止，已有32萬人次使用該方案，導致2億元經費僅剩4成左右，換算下來，整體補助預算還剩下8千萬元左右。

不過今天才暑假第二天，竟已有32萬人次出遊，觀光局國旅組推測，可能是部分學校提前舉辦畢業典禮，再加上周末出來旅遊的人潮。

國旅組表示，這次的補助活動引起很大的迴響，很多年輕人都走到戶外，到主題樂園旅遊，這確實比預期中的還要踴躍，由於暑假才剛開始，因此擔心接下來會有經費不足的問題，將持續和業者協調，看看怎麼樣讓方案落實到八月底。

國旅也提到，每個主題樂園的票價結構都不一樣，之前每人補貼500元，後來調降為350元，如今希望可以再調降，但還在協調中，會持續籌措經費來源，持續滾動檢討補助；另也不排除針對安心旅遊補助的部分，再向行政院爭取預算。