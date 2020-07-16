快訊

直播／陳玉珍死守主席台 鄭麗文嘔吐輪椅出場

漢光演習直升機墜毀！機上2官兵傳不治 軍方回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海廢問題加劇 國內發現每1千公噸黑潮有50片塑膠微粒

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
新興科技媒體中心今天邀請海洋學者專家舉辦記者會，分享海廢塑膠的國內外現況。記者吳姿賢／攝影
新興科技媒體中心今天邀請海洋學者專家舉辦記者會，分享海廢塑膠的國內外現況。記者吳姿賢／攝影

國內研究揭露，墾丁沙灘普遍存在小於5毫米的微塑膠，海生館收容的海龜體內，百分百有塑膠海廢。學者也指出，海研二號研究船去年在東部海域發現，每1千公噸黑潮海水約含50片1至5毫米的塑膠微粒，「看不見的比看得見的更可怕」，呼籲外界正視塑膠微粒汙染海洋問題。

新興科技媒體中心今天邀請海洋學者專家舉辦記者會，分享海廢塑膠的國內外現況。海洋委員會海洋保育署長黃向文原本預計出席，說明未來海洋研究議題發展，但臨時缺席。

屏東海生館副館長陳德豪表示，目前墾丁沙灘上每公斤平均有200個微塑膠，多是肉眼無法看見的，可能會成為致病菌、具抗生素抗藥性的細菌遠程散布的新途徑。若這些具有抗藥性的細菌能在海洋塑膠廢棄物存活愈久，跨越國界傳播的風險愈高。

陳德豪也說，在海生館採樣的魚類與海龜糞便中，95%的魚體平均有5個微塑膠，海龜糞便則百分之百存在海廢塑膠垃圾，顯示海龜攝取風險更高，但目前尚未確知塑膠微粒對魚及海龜的健康影響。他也強調，尚無科學證據顯示，微塑膠上的微生物會危害海鮮食用安全，民眾不用過度擔心。

海洋大學海洋環境與生態研究所暨海洋中心終身特聘教授龔國慶指出，要除去塑膠廢棄物的影響，不只是清理肉眼可見的塑膠廢棄物，看不見的危害是更需要關注的重點。

龔國慶説，海洋大學與海洋中心去年9月使用海研二號研究船在東部海域調查，發現原本每1千公噸的黑潮海水含有約50片1至5毫米大小的塑膠微粒，尤其當黑潮流經台東後，塑膠微粒的含量會增加5倍，證實人類不當排放至海洋的海廢，會以塑膠微粒型態進入海洋環流的循環。

海洋大學海洋生物研究所助理教授何攖寧説，每年未妥善管理的塑膠進入海洋的數量約為8百萬噸，其中亞洲地區占86%。塑膠微粒具有難分解的特性，因此會附著許多物質，包含抗病菌、病原體，形成一個「濃縮球」。日本東京農工大學2001年研究指出，含有塑膠微粒的物質，吸收有機汙染物的濃度是一般海水的10至100萬倍。

塑膠微粒 海龜 海洋大學

延伸閱讀

大量垃圾現蹤孟加拉海岸 160隻海龜被沖上岸獲救

小琉球浮潛客摸海龜函辦 今年第5件

國泰學童圓夢計畫給力 助偏鄉小學一圓行動愛海夢

影／小琉球女潛客情不自禁摸海龜 同團報案她傻眼

相關新聞

國旅好康！疫情後首場大型旅展登場 線上旅展搶先跑

疫情趨緩後，國內第一場大型旅展「台北夏季旅展」將於7月17日至20日在台北世貿一館登場，瞄準國旅熱，各大飯店集團也推出線...

32萬人次享遊樂園免門票 觀光局：補助預算僅剩4成

全國中小學昨天才剛放暑假，不過如今卻傳出，交通部觀光局原本為了彌補學生在防疫期間取消的畢業旅行，針對高中以下學生，在七月...

影／莎莎化身暖心甜點師 呼籲一日捐助弱勢365天

聯合勸募一日捐愛心大使莎莎今化身暖心甜點師，教導小夥伴們製作美味甜點，同時大力呼籲社會大眾將一日捐捐給聯合勸募。聯勸理事...

運將開車眼花 竟是糖尿病引發黃斑部病變

糖尿病患者小心，除得控制好血糖外，也要小心眼睛的黃斑部病變。51歲的陳大哥開計程車20多年，因開車而三餐不規律、三高也沒...

台鐵積欠北車上百調度員267萬加班費 北市勞動局要罰

台鐵5月爆出積欠加班費，台北市勞動局日前接獲台鐵產業工會（簡稱台鐵產工）陳情，並啟動勞檢，首波檢查卻查無不法，遭台鐵產工...

海廢問題加劇 國內發現每1千公噸黑潮有50片塑膠微粒

國內研究揭露，墾丁沙灘普遍存在小於5毫米的微塑膠，海生館收容的海龜體內，百分百有塑膠海廢。學者也指出，海研二號研究船去年...

幫賣口罩藥局有獎勵 政府再撒上億元

政府再撒幣！為因應新冠肺炎疫情，我國口罩實名制自2月6日起上路，以穩定疫情。藥局身為口罩國家隊的一員功不可沒，因此衛福部...

一箭三鵰！治療C肝降低三癌風險

C型肝炎是國人僅次於B型肝炎引起肝硬化和肝癌的主因，但治療C肝不只防肝癌，高雄醫學大學最新研究發現，清除C型肝炎，除了降...

午後對流旺盛 11縣市大雨特報

午後對流發展旺盛，氣象局今天針對基隆市等11縣市發出大雨特報，提醒民眾注意瞬間大雨

拿三倍券換現金！好市多祭「3招」防堵 網讚：洗錢無望

振興三倍券昨（15日）開放領取使用，民眾可到郵局購買或指定超商領取，不少商家打出超殺優惠來吸引顧客消費。先前有網友討論可拿振興券到美式賣場Costco消費，利用退貨機制來換取現金，對此好市多也公布因應之道，防堵有心人士鑽漏洞。

國家森林遊樂區免費入園一次全攻略 最划算的是這裡

即日起到今年底，農委會林務局推出國人與持有居留證的外籍人士，都可以免費暢遊太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、...

民法成年下修18歲 租屋、開戶、辦手機不用家長陪同！懶人包一次看懂

未來不論是辦手機、辦學貸、開戶，都無須請家長陪同辦理，18歲就等同於成年！法務部正準備推動《民法》修正案，將完全責任的成年年齡下修為18歲，現已送行政院，待院會審查通過，將與司法院會銜送立法院審議完成修法程序。

熱門新聞

報復性出遊！家長怒！暑假才放第二天 「免費遊樂園補貼」可能快取消？

威力彩狂飆18.3億！4星座偏財運爆發 購入最佳時間點曝光

快來搶！ 800元「浪漫客庄旅遊券」還有10萬份等你登記

剛放暑假遊樂園補助就取消？ 林佳龍指示：補助不喊卡

威力彩上看18.3億 花800元「提高中獎率」包牌法曝光！

三倍券吃800元餐點順利結帳…店員突追出討發票 真相傻爆眼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。