一箭三鵰！治療C肝降低三癌風險

C型肝炎是國人僅次於B型肝炎引起肝硬化和肝癌的主因，但治療C肝不只防肝癌，高雄醫學大學最新研究發現，清除C型肝炎，除了降低肝癌，也可降低胃癌、淋巴癌的風險約七成。但肝功能指數正常不代表未罹患C肝，醫師強調45歲以上都應接受肝炎篩檢。

根據2019年死因統計數據顯示，我國因慢性肝病、肝硬化及肝癌死亡有1萬2121人；另我國2017年癌症登記資料顯示，肝癌病患發生人數為1萬1225人，其中八成由B、C型肝炎造成。

衛生福利部國民健康署、台灣肝臟學術文教基金會今舉辦記者會，邀請藝人季芹擔任護肝大使，共同呼籲護肝三招「去篩檢、要治療、肝會好」。

衛福部國健署癌症防治組組長林莉茹表示，為達成2025年我國消除C肝的目標，2017年健保署已將C肝口服新藥納入給付，治癒率達97%，只要確診感染C肝，不論有無肝纖維化都可使用；國健署也提供45至54歲民眾，終身可進行一次免費的B、C肝篩檢，並放寬40到60歲的原住民可接受篩檢。

治療C肝除了可以降低肝癌的風險，從每年每萬名C肝病毒感染者有260人罹癌大幅降至60人；根據高醫大副校長、肝膽胰科主治醫師余明隆最新研究，追蹤五年發現，若成功清除C肝病毒，可降低七成罹患胃癌的風險及七成三罹患非霍奇金氏淋巴瘤的風險，可謂「一箭三鵰」。

另外，數據顯示若未受到幽門桿菌感染的C型肝炎患者，也可減少六成七的胃癌罹癌風險。

但肝功能正常不代表沒有罹患C肝，余明隆表示，C肝患者中有45％的人肝功能正常，但這些肝功能正常的C肝患者中，卻有23％已經是肝纖維化第三或第四期，邁向肝功能衰竭等嚴重病變。

余明隆指出，肝纖維化分為五期，第四期便是肝硬化。由於C肝造成的纖維化是緩慢進行，僅有偶爾發作時肝指數才會上升。因此僅肝功能指數檢查是不夠的，最好直接接受肝炎篩檢。