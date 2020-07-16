治癒C肝不只防肝癌 台研究：胃癌淋巴癌降7成

治療C肝不只防肝癌，高醫大研究發現，C肝治癒率提高，胃癌、淋巴癌風險跟著降7成。醫師強調，C肝患者中有1/4肝功能正常，卻已出現肝纖維化，呼籲45歲以上都應做肝炎篩檢。

2020年7月28日是世界肝炎日，今年世界衛生組織（WHO）將主題訂為「找出失蹤的百萬病患」（Findingthe missing millions），強調全球有2.9億人尚未意識到已感染病毒性肝炎。

肝炎是台灣民眾的健康殺手，過去40年肝癌長期盤踞癌症死因前2名，據統計，全台每年有約1萬1225人確診肝癌，其中有8成是B、C型肝炎所造成，去年全台有1萬2121人因慢性肝病、肝硬化、肝癌病逝。

衛生福利部國民健康署、台灣肝臟學術文教基金會今天共同舉辦記者會，共同呼籲護肝三招「去篩檢、要治療、肝會好」。

國健署癌症防治組長林莉茹表示，為了達到2025年消除C肝目標，健保署106年首度將C肝口服新藥納入給付，只要確診感染C肝，不論有無肝纖維化都能用藥，且治癒率達97%；國健署今年也提供45至54歲民眾，終身可進行一次免費的B、C肝篩檢，原住民更放寬至40到60歲。

治癒C肝不只能預防肝癌，胃癌、淋巴癌風險跟著降。高雄醫學大學副校長、高醫肝膽胰內科主治醫師余明隆一項最新研究發現，隨每年每萬名C肝感染者從260人大幅降低至60人，胃癌發生率可降低7成、非霍奇金氏淋巴瘤降低7成3；若未受到幽門桿菌感染的C肝患者，也可減少6成7的胃癌風險。

值得注意的是，即便肝功能正常，並不代表沒有罹患C肝，余明隆說，C肝患者中有45%的人肝功能正常，但其中已有23%早已演變成肝纖維化第三或第四期，正邁向肝功能衰竭等嚴重病變。

余明隆指出，肝功能只能做為肝臟健康的預防指標，並非唯一指標，過去臨床上甚至遇過肝功能正常的肝癌患者，呼籲45歲以上民眾都至少要接受1次肝炎篩檢，若有吸毒史、洗腎史、腎功能、糖尿病不好的民眾更是危險族群，更應儘早篩檢。

林莉茹強調，即便已進展到肝癌，只要及早治療、存活率也愈高，據統計，肝癌第一期5年存活率約61%、第二期46%、第三期10.5%，到了第四期只剩下2.6%。

為了找出隱藏在全台各個角落的肝炎患者，台灣肝臟學術文教基金會下半年將在高雄、屏東、澎湖、台東舉辦百場免費篩檢活動，盼深入地方，幫助民眾早期發現、早期治療，讓肝更好。