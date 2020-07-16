國家森林遊樂區免費入園一次全攻略 最划算的是這裡
即日起到今年底，農委會林務局推出國人與持有居留證的外籍人士，都可以免費暢遊太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南等12處國家森林遊樂區一次，引起民眾廣大回響。
進一步分析，這12個國家森林遊樂區，由於規模大小、區位、熱門程度都不同，其中網友推薦，太平山、大雪山，以及阿里山國家森林遊樂區，這三處由於門票相對比較貴，使用林務局的一次免費優惠最為划算。
以太平山國家森林遊樂區為例，平日門票150元、假日200元，若又搭乘知名的太平山蹦蹦車來回一趟180元，若使用林務局優惠門票免費一次，假日去，此趟行程就僅需要付蹦蹦車車資。
林務局表示，國人可在園區售票窗口出示身分證正本，兒童沒身分證，可用健保卡或者其他可證明身分文件替代；外國人需出示居留證正本，自行開車入園者，仍須繳交停車費用。
●12處國家森林遊樂區門票比一比：
太平山國家森林遊樂區
全票(平日) 150
全票(假日) 200
半票100
內洞國家森林遊樂區
全票(平日)65
全票(假日)80
半票40
滿月圓國家森林遊樂區
全票(平日)80
全票(假日)100
半票50
東眼山國家森林遊樂區
全票(平日)80
全票(假日)100
半票50
大雪山國家森林遊樂區
全票(平日)150
全票(假日)200
半票100
八仙山國家森林遊樂區
全票(平日)100
全票(假日)150
半票75
奧萬大國家森林遊樂區
全票(平日)150
全票(假日)200
半票100
阿里山國家森林遊樂區
全票300 本國籍民眾，持有身分證明文件者可購買優惠票200元．
一般優待票150 搭乘大眾運輸工具(指公車或客運)，持有票根者。
半票150
墾丁國家森林遊樂區
全票(平日)100
全票(假日)150
半票75
雙流國家森林遊樂區
全票(平日)80
全票(假日)100
半票50
知本國家森林遊樂區
全票(平日)80
全票(假日)100
半票50
池南國家森林遊樂區
全票(平日)40
全票(假日)50
半票(平日)25
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