國家森林遊樂區免費入園一次全攻略 最划算的是這裡

威力彩頭獎連摃44期，今天頭獎上看18.3億元，台彩表示，民眾可以趁著威力彩頭獎累積至今年最高以及振興三倍券的大利多，加碼投注，台中也是威力彩歷年來頭獎次數開出最多次的縣市，共有9次，因此也有民眾遠從澎湖和台北去投注，無論下注金額和人數都提高不少。聯合新聞網也替大家整理出歷年來威力彩頭獎開獎次數最多縣市，以及開出的彩券行，不如趁現在去試試手氣吧！

2020-07-16 13:17