肝指數正常？ 應搭配2檢測才可靠

肝指數正常不代表肝臟健康？台灣肝臟研究學會會長林漢傑15日在記者會上指出，肝功能指數正常，不代表自己沒有感染到慢性肝炎病毒，也不代表沒肝纖維化、肝硬化，應搭配B肝病毒量檢測、肝臟超音波等輔助手段，進行更全面的檢測。

台灣B型肝炎病毒感染者約有220萬人，其中未妥善治療慢性B型肝炎的病患預計有30至40萬人，多為35歲以上族群，當中不乏尚未發病、未出現病徵的B肝病毒帶原者。林漢傑建議，30歲以上民眾除了以ALT/AST指數檢驗肝臟健康，也應該透過B肝病毒量檢測、肝臟超音波等輔助手段，進行更全面的檢測。

台大醫院內科部主治醫師蘇東弘表示，目前尚無根治B型肝炎病毒的藥物，因此現在的治療以抑制病毒複製為主，在治療慢性B型肝炎過程中，醫師會定期為病患進行病毒量檢測，以確保治療效果並追蹤是否出現抗藥性，9成以上病情可獲得良好控制。

「停用慢性B型肝炎的藥物後，病毒復發率不盡相同。」蘇東弘醫師說，平均停藥1年的病患出現病毒復發的機率高達6至7成，其中約有5%的病患會出現嚴重復發的情況，如肝功能指數飆高、出現黃疸，但也會有幸運的患者穩定控制病毒，因此他建議民眾在停藥期間仍需定期回診，請專業醫師協助監測病毒量，以及早發現復發。

台灣肝病醫療策進會會長高嘉宏提醒，病患在病情穩定或完成治療後，除了定期回診，患者仍應每年進行肝癌篩檢。另外，今年「全民回肝計畫」持續進行中，凡30歲以上，未接受B肝抗病毒治療、表面抗原HBsAg為陽性的Ｂ型肝炎帶原者，以及3個月內肝功能指數（ALT）大於80 U/L，即可免費參加B肝病毒檢測。

【更多精采內容，詳見 】