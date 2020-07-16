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高醫妙手 成功完成三例「不相容血型」肝臟移植

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高醫成功完成三例不相容血型的肝臟移植案例，今天慶祝「重生」。記者王昭月／攝影
高醫成功完成三例不相容血型的肝臟移植案例，今天慶祝「重生」。記者王昭月／攝影

血型不相容的民眾進行肝臟移植，排斥風險絕高，但高雄醫學大學附設中和紀念醫院近兩年共完成3例，都恢復良好，三名受贈者絕處逢生，今天現身說法，滿懷感恩，其中路姓女士歷經十次血漿置處理才活命，她戲稱主刀的主治醫師張文燦是Honey，親如家人。

高醫為特殊血型患者進行活體肝臟移植手術，2年多來有3名受贈者術 後健康良好。三名患者在生命危急時，因找不到相容血液的肝臟可移植，經高醫醫療團隊經醫療團隊涉險收治，進行不同血型的肝臟移植，證明醫學的的進步，已能排除不同血型配對的換肝禁忌。今早三人在院長侯明鋒及外科部長郭耀仁等醫護人員祝福下，切下蛋糕慶祝重生。

年近60歲的路女士血型為O型，因嚴重肝硬化，2018年接受B型血的女兒捐肝，但術前她的血液抗體超標，經過10次血漿置換，術後並進行脾動脈栓塞，降低抗體誘發的急性反應，如今恢復良好。

60歲O型的林先生因C肝合併肝硬化、肝癌，由A型血的妻子捐出右肝葉移植，手術過程碰上門靜脈栓塞，且管徑大小不一的難關，所幸成功完成移植。另名也是O型血的謝先生，罹患B肝合並肝衰竭與肝昏迷、腎衰竭，女兒雖比對成功，肝臟卻太小，後來由B型血侄子捐肝，在一邊洗腎之下的瀕死邊緣下完成肝臟移植。

高醫一般及消化外科主治醫師張文燦表示，血型不相容的肝臟移植，因血型的抗原在在肝臟血管及膽管細胞上，受贈者血中的抗體會攻擊植入的肝臟造成急性或超急性排斥，一旦肝臟肝臟變黑，陷入肝昏迷，恐引發致命危險，所以目前的作法是術前進行血液透析，將不同血型抗體稀釋後，或應用藥物降低抗體形成，避免術後產生併發症。

高醫成功完成三例不相容血型的肝臟移植案例，今天慶祝「重生」。高醫成功完成三例不相容血型的肝臟移植案例，今天慶祝「重生」。記者王昭月／攝影
高醫成功完成三例不相容血型的肝臟移植案例，今天慶祝「重生」。高醫成功完成三例不相容血型的肝臟移植案例，今天慶祝「重生」。記者王昭月／攝影

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