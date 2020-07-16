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三倍券恐成夢一場！七成民眾壓根沒打算「報復性消費」

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拿三倍券換現金！好市多祭「3招」防堵 網讚：洗錢無望

聯合新聞網 / 綜合報導
好市多。 圖／聯合報系資料照
好市多。 圖／聯合報系資料照

振興三倍券昨（15日）開放領取使用，民眾可到郵局購買或指定超商領取，不少商家打出超殺優惠來吸引顧客消費。先前有網友討論可拿振興券到美式賣場Costco消費，利用退貨機制來換取現金，對此好市多也公布因應之道，防堵有心人士鑽漏洞。

有網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」貼出振興三倍券使用注意事項，並大讚這套措施能防範想拿券換錢的人，第一「使用振興三倍券之交易，退貨時優先退還三倍券」，第二「信用卡交易，退貨時將以信用卡退費」，第三「不適用於好市多電商網購、票券、會員費、購物卡及其儲值等」。另外於賣場使用振興三倍券的期限從今年7月15日~12月31日。

貼文掀起網友們的熱議，「退貨的時候退卷，好聰明的作法」、「好市多與奧客的攻防戰」、「就是要這樣才對！不能慣壞奧客」、「合理啊！商人沒那麼笨」、「好市多真懂台灣人的心」、「防小人，真心不明白為什麼有人非要換現金」、「想洗錢的沒望了」 。

好市多貼公告防範有心人士拿振興券換現金。圖擷自facebook
好市多貼公告防範有心人士拿振興券換現金。圖擷自facebook

好市多 Costco

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