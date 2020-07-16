台東超熱兩處熱飆40度！高溫前9名集中這兩縣市

根據中央氣象局最新觀測，除了台東金崙中午12時高溫達40度，太麻里2站下午1時01分也飆破40度。

此外根據氣象局高溫資料，截至目前太麻里1站39度、金峰嘉蘭38.8度、關山和太麻里38.5度、富源38.3度、玉里和歷坵38度。上述九個超過38的測站，六個位在台東縣，兩個位在花蓮縣。

氣象預報員陳伊秀說，因為金崙是自動測站，不列入紀錄，不過該站全年最高溫曾達41度。至於今天有無機會突破，她說，還要再觀察。

氣象局稍早也針對八縣市發布高溫資訊，受西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，東南部地區有焚風發生的機率，今天中午前後花蓮縣縱谷，台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市盆地，新竹縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。基隆市地區，桃園市近山區或河谷為黃色燈號，也有36度高溫可能。

氣象局提醒，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。