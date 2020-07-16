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防堵牛結節疹進本島 蘇揆喊話「用擋非洲豬瘟精神把關」

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
牛結節疹牛隻外觀。 圖／防檢局提供
牛結節疹牛隻外觀。 圖／防檢局提供

金門日前爆發國內首例牛結節疹確診案例，農委會研判從中國福建傳來，截至7月15日金門有41場、191頭牛隻出現疑似感染狀況。行政院長蘇貞昌今在院會中提醒，相關防治做法要越快越好，因為牛結節疹進到本島就不得了，務必拿出防堵非洲豬瘟的精神做嚴格把關。

農委會今赴行政院會報告金門牛結節疹疫情，截至7月15日為止，金門有41場、191頭牛隻出現疑似感染狀況，均已進行移動管制，並集中隔離飼養，另外農委會已緊急採購並接受歐盟捐贈進口疫苗1萬劑，盼以最快速度執行金門縣內所有牛場疫苗注射，於最短時限內控制疫情，且為嚴防疫情擴散至臺灣本島，將加強督導兩岸、金門至本島的飛機、船隻消毒及殺滅病媒作業。

蘇貞昌聽後表示，屆時疫苗抵達本島後，請各部會與相關人員立刻專機前往及送往金門，也請金門縣政府協助，運輸的過程中，也請內政部警力專車協助從機場送松山機場。

另外，農委會研判金門牛結節疹係從中國福建傳來，蘇貞昌則說，已交代各相關部會，有關金門跟台灣之間飛機、船艦、漁船或相關海巡等載具，應該有撲滅蚊蠅措施要徹底做到，因為金門與中國不到5公里，蚊蠅飄過來、飛過來，雖與台灣有段距離，但要避免蚊蠅夾帶進來或隨機艦進來，包括漁船作業都要作業好，且應該趕緊建立儲備疫苗，越快越好，這個東西不能延滯，一旦進到本島就不得了，務必拿出防堵非洲豬瘟的精神做嚴格把關。

金門 疫苗 農委會

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