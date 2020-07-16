早上醒來老是眼睛紅腫癢 小心過敏性鼻炎作祟

眼睛老是紅腫癢，恐怕不單純是眼睛發炎，而是過敏性鼻炎在作怪！10歲的陳小弟早上起床後眼睛常紅腫、癢，看了眼科點完眼藥水後，症狀雖有改善，但仍反覆發作三、四十次，維持近兩年，讓爸媽非常擔憂。經過就診後才發現，原來是因為陳小弟有過敏性鼻炎，鼻黏膜發炎腫脹造成鼻淚管阻塞，進一步導致結膜炎，經藥物治療後症狀獲得改善。

收治病患的書田診所小兒科主治醫師蘇軏表示，陳小弟因為症狀反覆前來接受過敏原檢查，希望找出病因。就診時左眼結膜充血、上眼皮紅腫，自述只有早上睡醒時有症狀，睡前沒有接觸刺激性物質，床單枕頭被套也都有定期清潔，偶爾外宿時也會發生類似的狀況。

後來經由鼻腔檢查發現，陳小弟鼻粘膜充血腫脹嚴重，鼻甲甚至已經貼到鼻中隔，鼻黏膜發炎腫脹造成鼻淚管阻塞，進一步導致同側眼睛結膜炎。而陳小弟因為長期都有鼻塞和鼻涕倒流症狀，太習慣而無感，也沒有吃藥控制；經過給予鼻炎的藥物治療和衛教後，症狀獲得改善。

蘇軏表示，因為眼睛和鼻淚管相通，發生過敏性鼻炎鼻時，鼻黏膜的發炎物質容易跑到眼睛，或是因為過於腫脹，淚液等眼睛分泌物也因無法往下流通而堵塞，造成眼睛發炎。

由於過敏通常在凌晨、夜間較嚴重，加上躺一整夜眼睛分泌物無法經鼻淚管往下流，因此陳小弟在早上醒來時症狀總是特別嚴重。

蘇軏說，門診觀察有近五成患者深受過敏性鼻炎的困擾，尤其是空氣品質差時，求診患者明顯增加。常見過敏原包含塵蟎、蟑螂、黴菌、寵物皮屑和花粉，香菸、汽車或工廠排放廢氣等空氣污染，則會刺激鼻粘膜，誘發或加重鼻炎症狀。

治療上，常使用口服抗組織胺、類固醇鼻噴劑或是口服抗鼻充血劑等藥物治療或使用免疫療法。另外，也要注意鼻部清潔、養成良好衛生習慣、避免二手菸，遠離過敏原。