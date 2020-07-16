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外交部：越南確有復航規畫 完成配套後公布日期

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
外交部發言人歐江安。記者徐偉真/攝影
外交部發言人歐江安。記者徐偉真/攝影

越南媒體報導，越南交通部日前向總理阮春福提案，計畫恢復往返亞洲某些地點的商務航線，名單包括台灣；外交部今天表示，越南政府的確在進行相關規劃，確切日期要等完成相關配套措施後，才會公布實施。

越南快訊（VnExpress）報導，越南交通部已提案，希望越南往來亞洲某些地點的商務航線能在8月就復航，同時旅客一入境就須隔離檢疫14天；建議地點包括台灣、東京、首爾、廣州、永珍和金邊，每個目的地一周有一個往返航班。

外交部發言人歐江安今天在例行記者會上表示，經過我越南代表處查證，越南政府的確在進行相關規劃，但確切日期要等他們完成相關配套措施，例如入境防檢疫等相關規定後，越南方面才會公布實施。

歐江安說，越南政府和我方保持密切聯繫，越方了解我國的防疫作為，也認同我國的防疫成就，會考量規劃將我方列在解封名單中，我方也有向越南政府表達我國的意願，他們也充分了解，外交部會和越南方保持密切聯繫，關注後續相關發展。

越南 外交部 航線

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