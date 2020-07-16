看見一隻蟑螂等於有一百隻存在？日本殺蟲專家解答
進入夏季天氣變熱後，又是蟑螂活躍的季節，由於蟑螂繁殖力旺盛，有一種說法：「看到一隻蟑螂等於有一百隻存在」，這種說法是謠言還是真的？
氣象新聞公司（ウェザーニュース）報導，在殺蟲劑廠商「アース製薬」進行害蟲研究的渡邊優一表示，這種說法只是一般論，不知道是誰說的，也沒有得到科學檢驗證實。不過根據經驗，若在家裡看到一隻蟑螂，確實至少潛伏數十到上百隻同類，這跟蟑螂的生態有關。
渡邊指出，蟑螂屬於夜行性，性喜黑暗狹窄的地方，警戒心強，感覺到人的氣息就不太會出現。尤其是懷卵的母蟑螂警戒心尤其強，因此若有看到蟑螂基本上是公的。
有公蟑螂出現勢必有母蟑螂存在，因此看到一隻公蟑螂，數量恐怕要乘上一倍，再者蟑螂並非獨居昆蟲，會在家裡某處形成聚落，和許多同類住在一起。
渡邊表示蟑螂繁殖力旺盛，一隻母蟑螂一年半的壽命中，會產卵15～20次，一次產下22～28個卵，等於一隻母蟑螂可以繁殖400隻以上的後代。即使最初只有一公一母蟑螂入侵，最終也可能變成幾百隻。專家提醒，七八月是蟑螂的活躍季節，如果看到一隻，務必要即時撲殺，抑制大量繁殖的可能。
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