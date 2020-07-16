減輕醫療院所壓力 「重複用藥檢查」不扣錢延長至9月

今年初因遭逢疫情，健保署原宣布1月至6月，門診重複用藥及28天內重複高階影像檢查的錢，不核扣、僅輔導，7月初進一步宣布輔導措施將延長至9月底。

健保署醫審及藥材組組長戴雪詠表示，和去年同期相比，今年第一季重複用藥費用已減少八成，重複檢查案的費用也與去年同期相同，都已經減到很低。對此，醫界人士表示，希望健保署防疫以外期間也多關心醫療院所的生存。

戴雪詠表示，自從去年1月起推動「門診重複用藥管理方案」及「門診電腦斷層及核磁共振28日內跨院再執行未調閱已上傳之影像或報告案」，由於雲端系統做得到位、提醒功能有發揮作用，醫療院所都做得很好，重複用藥或檢查的件數持續逐季減少。

戴雪詠指出，和去年同期相比，今年第一季重複用藥費用已減少八成，重複檢查案的費用也與去年同期相同，都已經減到很低。去年第一季重複用藥管理方案核扣5500萬元，今年第一季已經降到1000萬元；去年第一季重複檢查查到有290人，今年第一季281人，會逐件請醫療遠所說明原因，再排除一些有充分理由的重複檢查、連線中斷等技術問題，去年核扣金額僅50多萬。

戴雪詠表示，由於現在因疫情還有諸多不確定因素，為了讓醫療人員無後顧之憂地專心防疫，故將原定改為輔導期限從6月延到9月底，今年9月底以前，只會提供管理報表給醫療院所參考，不會核扣。從目前數據看來，第一季雖未執行核扣，醫療院所並未因此鬆懈，重複用藥及檢查仍減少、未增加。

新北市立土城醫院院長黃璟隆表示，要不要做影像檢查，醫師所考量的並不是會不會被核扣，而是病人安全和診斷需求。如果病人很穩定，重複做是不應該，但若因病人病情變化、先前的影像不能參考，還是有需要做。

黃璟隆強調，重點是跟病人解釋清楚，讓病人在充分理解檢查目的及相關風險之後，作出自主的選擇。健保的規定攸關病人診斷治療以及醫療的發展，希望健保署除了疫情期間之外，能持續關心醫療院所的生存，醫病之間、醫院和健保署之間，都需要多多溝通一樣。