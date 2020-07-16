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台東38.5度！8縣市超熱 鄭明典一張圖看「烤番薯」原因

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
太平洋高壓。圖／取自鄭明典臉書
太平洋高壓。圖／取自鄭明典臉書

中央氣象局對八縣市發布高溫資訊，台東恐出現極端高溫，根據氣象局觀測資料，台東金崙測站已熱飆38.5度。氣象局長鄭明典說，太平洋高壓幾乎占滿整個北太平洋，西端還覆蓋南海，造成台灣高溫和少雨現象。

中央氣象局說，受到西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，東南部地區有焚風發生的機率，今天中午前後台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；花蓮縣縱谷，台北市、新北市盆地，新竹縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。基隆市地區，桃園市近山區或河谷為黃色燈號，同樣有36度機會。

根據氣象局觀測資料，台東金崙測站上午11時38.5度，台東金峰嘉蘭測站37.7度、台東太麻里1測站37.1度，台東太麻里測站和花蓮富源測站37.0度。

氣象局提醒，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

鄭明典則在臉書上說，從全球分析圖看得到最大、最完整的環流圈就是太平洋高壓，它幾乎佔滿了整個北太平洋，且它的西端還深深的覆蓋南海，使得南海往台灣的氣流都偏乾，帶來台灣的高溫和少雨。

8縣市飆高溫。圖／中央氣象局提供
8縣市飆高溫。圖／中央氣象局提供

高溫 台東 氣象局

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