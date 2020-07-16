揭！民眾對振興券真實心聲：這樣花更「振心」！

振興三倍券來了！民眾把三倍券拿到手後，打算要怎麼花呢？根據媒體業者實際街訪調查，發現最多民眾想要用這筆天上掉下來的補助，「救救日常生活」！

▲民眾領到三倍券後，最想用來「救救日常生活」。 圖／超認真調查局 提供

有小資女表示想要用這筆錢來聽久違的演唱會；也有婆婆媽媽想要趁機入手烤箱、除濕機、淨水器等夢幻家電；有上班族認為多了三倍券，這個月感覺手頭寬裕了一點，很想買一瓶好酒來犒賞自己；也有學生希望能用三倍券購買心儀已久的遊戲機，只可惜三千元似乎還買不起……。不少90後的年輕人，曾領過2008年政府發放的消費券，感嘆當時年紀小不懂事，全權交由爸媽來處理，這次一定要「守住」！也有別人家老公自願把三倍券交給太座「充公」，此話一出立刻引爆網路討論聲量。

▲不少民眾把三倍券用來孝敬長輩、寵愛另一半。 圖／超認真調查局 提供

究竟三倍券要怎麼花才能買個過癮，而且買到全家人皆大歡喜？許多網友認為，到量販店採購，商品種類比超市來得多，而且一次可購足衣服、3C家電、生活用品，滿足全家大小的需求，還可順便吃飯、逛街、吹冷氣，越買越開心，是今夏最「振心」的選擇！

▲到量販店一次購足全家大小的生活用品，振興又振心！ 圖／大潤發 提供

配合振興券上路，大潤發推出一系列加碼折扣，藉由「會員護照」、「現金九折券」、「聯名卡」，力挺振興加碼三重送！要讓消費者買越多、省越多，最高可省超過3萬元。會員於7/31日前來店消費，即可獲得「振興回饋護照」，(每人限領一本)，按照護照內優惠期限購買精選商品，舉凡尿布、衛生紙、筆電、乾衣機……等，可憑截角享有超值特惠，共推四波好康，活動一路延續至8/16。不僅如此，大潤發於7/17(五)至7/19(日)還祭出消費滿2千元享9折現金抵用券，讓民眾怎麼買都划算！此外，民眾申辦台新銀行大潤發聯名卡，還可加碼獲得最高500元購物金，鼓勵消費者一次購足需用的物品，刺激經濟不手軟。大潤發回饋會員三重好康大FUN送，就是要給台灣消費者最具誠意的「後疫情大紅包」！