威力彩飆18.3億！全台歷年頭獎分布曝光 快手刀衝這縣市買
威力彩頭獎連摃44期，今天頭獎上看18.3億元，台彩表示，民眾可以趁著威力彩頭獎累積至今年最高以及振興三倍券的大利多，加碼投注。根據台彩數據統計，威力彩頭獎目前總共開出30次，台中開出9次頭獎，是威力彩歷年來頭獎開出最多次縣市，因此也有民眾遠從澎湖和台北去投注，無論下注金額和人數都提高不少。聯合新聞網也替大家整理出歷年來威力彩頭獎開獎次數最多縣市，以及開出的彩券行，不如趁現在去試試手氣吧！
威力彩歷年頭彩縣市分布
台中為中獎次數最多縣市，歷年開出頭獎的彩券行如下：
|金順利彩券行
|北區文莊里中清路一段13號1樓
|吉客來彩券行
|大雅區二和里雅環路一段293號1樓
|天降財彩券行
|東區振興路407號1樓
|億連發彩券行
|南屯區五權西路三段59號
|阿蓮壹陸捌彩券行
|西區土庫里五權西五街30巷32號1樓
|金錢櫃彩券行
|霧峰區錦榮里中正路896號1樓
|得彩彩券行
|北屯區水湳里大連路一段179號1樓
|金示寶彩券行
|西屯區福林里西屯路三段159之10號1樓
|寶得商行
|大里區爽文路432號
不過若綜合全台各彩頭獎(含大樂透、大福彩、今彩539、威力彩、雙贏彩)，頭獎中獎次數最高的為新北，其次為台北市、高雄市，台中市排第四。
回顧彩券史上最高頭彩獎金為30.03億元，是今年4月23日在台中「金錢櫃彩券行」開出，一注獨得30.03億元，據傳是四位同事集資1200元購買，最後扣除稅金後可實拿24億，中獎人還特地送上188萬大紅包贈彩券行。
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