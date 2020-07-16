減肥藥沛麗婷恐致癌 今起廢證

含lorcaserin成分的減肥藥「沛麗婷」，年初美國食品藥物管理局（FDA）發布可能罹癌的警訊時，我國便隨之要求停售、回收。但停售訊息一出，國內也接獲兩件疑似罹癌的不良反應通報案例，因此今天衛福部食藥署更進一步公告，即日起廢止該藥藥證。

美國食品藥物管理局（FDA）日前發布一項安全性臨床試驗結果，發現含lorcaserin成分藥品可能具有增加罹患癌症之風險，例如大腸癌以及膀胱癌等癌症。台灣目前核准含該成分藥品許可證僅一張，也就是「沛麗婷膜衣錠10毫克」，衛福部食藥署也於二月要求停止銷售，三月時要求全面回收。

食藥署藥品組科長洪國登表示，該藥品過去接獲不良反應的通報多為皮膚癢、頭昏等症狀，但在二月發布停止銷售的訊息後，便接獲兩件民眾通報罹癌的案例，分別為膀胱癌和乳癌。因此經過藥品安全評估諮議小組討論後，認為該藥品風險大於臨床效益，因此決定廢止其藥品許可證。

「沛麗婷」主要用於對成人身體質量指數（BMI）過高者於飲食和運動控制後的長期體重輔助管理，由於此藥非健保藥物，無精確用量，估算一年約銷售500萬顆，約影響1萬至2萬人。

洪國登表示，雖然日前已全面回收，該藥品應已沒有在市面上流通，但依規定即日起藥商、藥局及醫療機構應立即停止輸入、製造、批發、陳列、調劑、零售；藥品許可證持有商也應於一個月內收回市售品。

食藥署也提醒民眾，正確減肥之道應配合飲食控制，規律運動，如有必要使用藥品協助減重時，應經由醫師診斷，選擇我國核准且合法製藥廠所製造的藥品，切勿隨意購買市面上的減肥藥。