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眼睛反覆紅腫癢 過敏性鼻炎作怪

中央社 / 台北16日電

10歲陳小弟常早上起床後眼睛紅腫癢，近年頻繁跑眼科，直到近日檢查，才發現眼睛症狀竟是鼻炎作怪。醫師蘇軏說，過敏性鼻炎常伴隨氣喘、過敏性結膜炎，應適時治療。

書田診所小兒科主治醫師蘇軏上午在記者會分享，10歲陳姓男童，每天早上醒來容易眼睛紅腫和眼睛癢，有時發生在單眼，有時雙眼皆有症狀，通常點完眼藥水後3天內會改善，但會反覆發生，這一兩年就跑眼科數十次。

蘇軏說，家長想找出男童眼睛症狀過敏原，詢問病史發現，患者症狀大多在剛睡醒時發生，睡前沒有接觸刺激性物質，也沒有揉眼睛，寢俱都有定期清潔；且患者自覺眼睛有症狀外，身體沒有其他不適。

不過，理學檢查，左眼結膜充血，上眼皮紅腫，鼻腔檢查發現，同側鼻黏膜充血腫脹嚴重，鼻甲已經整個貼到鼻中膈，診斷是過敏性鼻炎。

蘇軏表示，眼睛和鼻腔鼻淚管相通，因鼻黏膜發炎腫脹發炎物質跑到眼睛，眼睛分泌物也因鼻淚管發炎太嚴重無法往下流通，進一步眼睛過敏性結膜炎。過敏通常在凌晨、夜間嚴重發生，會導致一早起床時症狀格外明顯。

過敏性鼻炎為鼻黏膜接觸到過敏原後，產生流鼻涕、鼻子癢、打噴嚏、鼻塞等鼻部症狀。

蘇軏觀察，門診近5成患者深受困擾，特別是空氣品質差時，求診患者明顯增加。在台灣，常見過敏原包含塵蟎、蟑螂、黴菌、寵物皮屑和花粉，但是空氣污染如香菸、汽車或工廠排放的廢氣都可以誘發或加重鼻炎症狀。

蘇軏說，預防過敏性鼻炎除了均衡飲食及適當運動，也要注意鼻部清潔，養成良好衛生習慣，避免二手菸，遠離過敏原改善環境衛生，打造防黴防蟎居家環境。

過敏性鼻炎除了鼻塞、流鼻水等鼻部症狀外，可能與過敏性結膜炎、睡眠障礙、注意力不集中與過動症等問題有關。蘇軏提醒，當出現相關症狀時建議找尋醫師評估、檢查，必要者安排過敏原檢測，進一步釐清原因，避免錯失治療時機。

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