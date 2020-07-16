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誤食強鹼清潔劑？ 「快送醫」護理師：勿喝水或以酸中和

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
家中的清潔劑多數為強鹼性，不小心食用會造成喉嚨灼傷，甚至危害到食道及胃部。護理師提醒，切記不能催吐，也不要喝水或有以酸中和的想法，須趕緊送醫治療。圖／衛生福利部桃園醫院提供
家中的清潔劑多數為強鹼性，不小心食用會造成喉嚨灼傷，甚至危害到食道及胃部。護理師提醒，切記不能催吐，也不要喝水或有以酸中和的想法，須趕緊送醫治療。圖／衛生福利部桃園醫院提供

家中的清潔劑多數為強鹼性，不小心食用會造成喉嚨灼傷，甚至危害到食道及胃部。護理師提醒，切記不能催吐，也不要喝水或有以酸中和的想法，須趕緊送醫治療。

衛生福利部桃園醫病房副護理長程盈溎表示，曾有一名86歲賴婆婆，長期被腰痛和憂鬱症所擾，飲用廚房裡強鹼性的清潔劑，所幸家人們及時發現緊急送醫治療。送醫照胃鏡後發現，食道、胃和十二指腸都廣泛性腐蝕，住院治療一個月。

食用強鹼一旦處理不當易造成更嚴重的傷害，程盈溎指出，強鹼會產生液化性壞死，能貫穿至深層組織，強鹼的傷害會在吞服後數秒鐘時間內造成，她強調，催吐和洗胃只會讓原來已經受傷的消化道更易破裂，切記不能以「水」來稀釋或以酸中和鹼，這樣只會產熱導致傷害加重。

程盈溎解釋，急性期必須禁食，保持氣道暢通，給予靜脈注射、止痛藥物、抗生素及類固醇。病患需要住院觀察，如發生穿孔、腹膜炎或大量出血，就必須要緊急手術，若觀察數天情況穩定，則安排胃腸道檢查，檢查無大礙才可開始進食，且病人出院後需持續門診追蹤治療，以觀察是否後遺症產生。

程盈溎說，如患者本身想不開時，務必向家人求助、說出心中的痛苦與恐懼，或者找專家協談尋求幫助。倘若是家人有自殺念頭時，應給予關懷傾聽及陪伴，而不是批判，要留意家中可能自殺的工具、物品及藥品收走，親人陪伴在側不讓其獨處，最重要的是要儘早就醫治療。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

憂鬱症 患者 婆婆

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