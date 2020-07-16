威力彩頭獎今上看18.3億元 有人遠從澎湖到台中投注！

威力彩頭獎連摃44期，今天頭獎上看18.3億元，日前開出大樂透今年最高單注頭獎9.3億元的台中市欣賦彩券行連日來生意都超好，客人上門絡繹不絕。店員說還有人遠從澎湖和台北去投注，無論下注金額和人數都提高不少。

「祝你中18億！」女店員對每位上門的客戶都先說出這樣的幸運祝運語；許多客人一來，討出下注的錢經常都是上千元。

女店員說，自從威力彩連槓以來，每期投注的人都增加，生意比以往好多了。她觀察，辦公室集資的人多半是幾千元，另也人想狠狠下一回，出手上萬的人也經常有。

要怎麼投注比較可能中獎？一位客人被其他人問到這個問題，他笑著回說：「我要是知道就好了！」但女店員則說，很多人是把第二區的號包起來，再加上第一區的電腦選號，免得第一區中了，卻因第二區沒中而錯失中獎機會。不過，這也是看人，很多人仍認為，就是賭個運氣而已。

彩券業者何昱奇也說，熱度增加不少，業續翻倍，以往下注100元的人，這次許多改為300、500元，大家都想試試手氣。他也提出自己的觀察說，簽注時抱著虔誠的心，在正能量匯聚下，自然容易中獎。