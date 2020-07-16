最新毛豬大調查！ 全台剩6612養豬場 創新低點

根據農委會今年5月份最新的毛豬調查統計顯示，毛豬在養量549.9萬頭，和去年11月調查的551.4萬頭微幅減少；畜牧場6612場，也是繼去年首度跌破7000場之後的新低點；其中全台養豬大縣仍是雲林、屏東分別為第一、第二名，毛豬量和上期(去年11月)相比差不多，但養豬戶畜牧場越來越少，是現況也是趨勢。

現階段毛豬批發價處於相對高點，每公斤平均批發價78元上下，產業界推測，今年3、4月小豬下痢(PED)疫情嚴重，大畜牧場幾乎都有嚴重程度不一的缺損，小豬死亡多，造成毛豬略缺，價格上揚；緊接著面臨一年當中毛豬需求的大旺日中元節，將考驗供需調派。

農委會副主委黃金城表示，現階段環保問題嚴重，小型的畜牧場相對難以克服，也不太符合經濟效益，因此有些畜牧場會收起來；由於現階段毛豬的屠宰重量越來越輕，屠宰的體重有逐漸下降趨勢，表示養的時間短、量少，才會體重下降。

他表示，中元節是一年中毛豬需求最高峰，接近中元前兩三周，農委會會調配出足夠的量因應市場需求。

根據統計顯示，5月底養豬調查頭數，共549萬9413頭，哺乳小豬77萬5104頭，30公斤以下豬為141萬6488頭，30至60公斤133萬1808頭，60公斤以上135萬8024頭。

雲林縣全台養豬最大縣，縣內毛豬在養頭數為156萬2537頭、占全台的28.41%，畜牧場1210場，占全台18.3%，其中現代化、專業飼養戶相對較多；第二名是屏東縣，毛豬在養量122萬564頭，但縣內的畜牧場有1569場居全國之冠，大多都是小規模、傳統小場養豬戶，占全台23.73%；這兩個縣市生產樣態不同，兩者所飼養的毛豬，幾乎占全國一半。

農委會畜牧處家畜生產科科長江文全表示，根據最新的毛豬統計，畜牧場變少了，但飼養量維持差不多，顯示牧場平均飼養規模提高，這現象最近五年很明顯，除了環保壓力以外，包括去年的非洲豬瘟防疫，有些廚餘養豬的小畜牧場也退場離開，加上各縣市陸續在清查盤點現有的畜牧場登記，有些已經停業、歇業的畜牧場要盤點清查出來，這些原因加總，造成畜牧場減少的原因。

江文全表示，這些收起來的畜牧場大多飼養200頭以下，因為無法提升環保設備，過去都以廚餘養豬型態，在都會邊緣飼養生存，這些小型牧場退場會更為明顯。