靜脈曲張恐面臨截肢 「靜脈超級膠水閉合手術」有解

一名70歲男性年輕時因工作長期久站，小腿出現大塊黑斑，起初以為是接觸油漬所致而不以為意，隨後小腿靜脈血管浮起，呈青綠色蚯蚓狀，但也未就醫治療。上個月突然感到小腿劇痛，隔天開始紅腫，就醫後確診為靜脈曲張，醫師評估若不及時治療，一旦出現傷口，恐面臨截肢風險，緊急安排「靜脈超級膠水閉合手術」不但為他除了大患，連走路都感覺：「變輕快了！」

亞洲大學附屬醫院心臟血管外科主任劉殷佐指出，靜脈曲張是一種慢性、病情持續進展的血管退化疾病，患者下肢靜脈因長期承受高壓，導致紅血球逐漸從毛細血管滲出破裂；由於紅血球富含鐵質，在皮下不斷沉積，因此皮膚呈大片黑色暗沉貌；皮下表淺的靜脈則因血管擴張出現扭曲，常被形容是「蜈蚣上身」。

他說，靜脈曲張是因原本應回流至心臟的靜脈血液，長時間淤積於下肢靜脈，導致血液逆流以及靜脈瓣膜受損，目前保守的治療方式是穿戴醫療用彈性襪，若仍無法緩解症狀，則須考慮使用雷射、無線電射頻技術、硬化劑治療，或傳統剝離抽除手術等方式治療，不過上述治療方式術後均需穿著彈性襪幫助恢復，且術後瘀青、疼痛較明顯，恢復期也較長。

考量患者排斥穿彈性襪，因此建議以新型靜脈超級膠水閉合手術進行治療。也就是先以導管進入腿部曲張變形的靜脈內，使用超音波精確定位後，接著均勻施打醫用膠水在病變的血管內部，醫生在皮膚表面施以適量力度的按壓，使病變靜脈得以黏合，達到治療效果。

由於手術侵入性小，手術時間約1小時內，術後當天即可恢復正常生活，不需穿著醫療用彈性襪，大幅縮短恢復期。

劉殷佐提醒，民眾平時應避免久坐久站，可透過睡前抬腿、腳掌上下擺動的足弓運動緩解靜脈曲張，若靜脈曲張症狀透過保守治療仍無改善，可由心臟血管外科醫師評估診斷，並透過合適的治療方式根治，提高生活品質。