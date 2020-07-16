快訊

巴菲特、馬斯克、歐巴馬等多位名人帳戶遭駭 推特股價重挫

雲林嘉義台南今天發布大雨特報！小心雷擊及強陣風

高壓可能持續到8月初 彭啟明：7月無颱生成的機會大

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
今天仍炎熱高溫，午後有局部陣雨。記者楊德宜／攝影
今天仍炎熱高溫，午後有局部陣雨。記者楊德宜／攝影

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，雖然水氣減少，仍維持西南風，預期午後靠山區仍有熱對流發展機會，今天仍屬於炎熱高溫，午後有局部陣雨，北部靠山區也和昨天一樣，要留意午後突然的天氣轉變。

彭啟明說，周五開始，水氣減少，會由過去這兩天偏濕熱，顯著的轉乾，主要是太平洋高壓又再度增強，台灣附近天氣回到典型的夏季型態，中午的高溫會持續攀升，台北部會有機會到36-38度間，預期午後陣雨也會轉為較為零星，以山區為主，過去幾天西南風和海陸風環流的降雨也會減少一些。

他說，這波的高壓非常的鞏固也穩定，將可能持續到7月底、8月初，當中可能有些東風波動，有些擾動發展，但發展成為颱風的機會較低，是否會創下7月沒有颱風發展的新紀錄，就要看這兩周的變化，的確有很高的機會。

彭啟明說，今年從6月到7月，太平洋高壓顯著的偏強也西伸，造成台灣附近延伸到中國南方異常的偏熱，這也造成熱浪的天氣增多。

其實這樣的高溫天氣，不是全台灣都是如此，他說，例如6月份台北創下新高溫紀錄，史上最熱的6月，全台灣的平均則是史上第二名。

彭啟明 高溫

延伸閱讀

有機會創7月沒有颱風發展紀錄？彭啟明：值得觀察

熱壞了！台北最高溫何時會超過40度？彭啟明說話了

近期會有颱風嗎？ 彭啟明：最快可能7月下旬

全民追日環食 彭啟明：雲嘉沿海觀測條件較佳

相關新聞

雲林嘉義台南大雨特報！注意雷擊及強陣風

中央氣象局發布大雨特報，西南風影響，易有短時強降雨，今天雲林、嘉義及台南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

「廄刺蠅」是金門牛結節疹病媒？農委會：尚待化驗釐清

農委會主委陳吉仲一行今天到金門，並在金門縣長的陪同下至金門縣動植物防疫所了解案例場處置情況及疫情調查作業進度、牧場周邊病...

別聽信謠言！糖友及早打胰島素 可防器官病變

糖尿病患者施打胰島素會造成失明、洗腎或截肢？這誤會大了。專家表示，人體胰島素分泌不良就應從體外補充，適時注射胰島素，搭配...

高壓可能持續到8月初 彭啟明：7月無颱生成的機會大

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，雖然水氣減少，仍維持西南風，預期午後靠山區仍有熱對流發展機會，今天...

高溫上看38度！吳德榮：午後對流旺盛 影響範圍大

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周六低層大氣盛行偏暖的西南風，中層則有微弱...

醫病天地／不明咳嗽嗎？ 三手菸附著環境中更可怕

吸菸有害健康，除了要承受二手菸的危害外，還得面對「三手菸」的威脅。胸腔內科醫師表示，三手菸和二手菸一樣可怕，尤其是年幼的...

健康橘／長者適合北歐式健走 2根杖護關節

年長者運動時，常因關節有問題或覺得坡度陡有難度而卻步，北市衛生局推薦北歐式健走，可減輕腳踝和膝關節的壓力，非常適合長者。...

健康主題館／健身吃雞胸肉 飲食均衡幫助才大

吃雞胸肉不但可以減肥，還有助健身者維持體態。最近「雞胸肉」成為民眾飲食的新寵，超商紛紛推出相關產品。營養師表示，雞胸肉富...

B肝指數正常恐是假象 持續檢測保健康

新冠肺炎在台疫情雖趨緩，仍有民眾不敢去醫院，但對肝病患者來說，若因此減少就醫或中斷用藥，恐提升病毒復發風險。台灣肝病醫療...

健康你我他／「糖高宗」抗病 要與胰島素為友

最近重溫電影「教父3」，其中Al Pacino飾演的黑幫教父在面見梵蒂岡教宗時，即因血糖過低幾乎昏厥，狂喝柳澄汁，才恢復...

醫病天地／烈日下工作 防眼角膜灼傷

炎炎夏日紫外線強烈，小心長期曝曬造成眼睛傷害，1名50歲綁鐵工人因電焊，加上長期在烈日下工作，造成眼角膜灼傷急診求醫，經...

舒肥、微波、加熱還是水煮？ 雞胸肉滿分吃法大公開

最近「雞胸肉」成為民眾新寵，超商紛紛推出相關產品，除了減肥，還有健身者用來維持體態，增加蛋白質攝取。營養師表示，雞胸肉富...

熱門新聞

半夜突遇隱翅蟲大軍！打不死、不能摸 苦主叮嚀：要用熱水

雨彈來了！西南風加對流雲系發展旺 五縣市大雨特報

台北榮總新任院長公布？ 副院長李發耀代理

捧鐵飯碗的機會來了！國營事業招考1,089名起薪39K

女友堅持花17萬買「全罩電動車」 網全傻眼：恥力要很高

PChome 24h購物7/16下午3點限量現貨開賣「中衛迷彩口罩」組合

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。