高壓可能持續到8月初 彭啟明：7月無颱生成的機會大

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，雖然水氣減少，仍維持西南風，預期午後靠山區仍有熱對流發展機會，今天仍屬於炎熱高溫，午後有局部陣雨，北部靠山區也和昨天一樣，要留意午後突然的天氣轉變。

彭啟明說，周五開始，水氣減少，會由過去這兩天偏濕熱，顯著的轉乾，主要是太平洋高壓又再度增強，台灣附近天氣回到典型的夏季型態，中午的高溫會持續攀升，台北部會有機會到36-38度間，預期午後陣雨也會轉為較為零星，以山區為主，過去幾天西南風和海陸風環流的降雨也會減少一些。

他說，這波的高壓非常的鞏固也穩定，將可能持續到7月底、8月初，當中可能有些東風波動，有些擾動發展，但發展成為颱風的機會較低，是否會創下7月沒有颱風發展的新紀錄，就要看這兩周的變化，的確有很高的機會。

彭啟明說，今年從6月到7月，太平洋高壓顯著的偏強也西伸，造成台灣附近延伸到中國南方異常的偏熱，這也造成熱浪的天氣增多。

其實這樣的高溫天氣，不是全台灣都是如此，他說，例如6月份台北創下新高溫紀錄，史上最熱的6月，全台灣的平均則是史上第二名。