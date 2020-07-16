高溫上看38度！吳德榮：午後對流旺盛 影響範圍大

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周六低層大氣盛行偏暖的西南風，中層則有微弱太平洋高壓脊的沉降氣流，持續帶來高溫的條件。

今天各地區最高溫大約在36、37度，地理環境較特殊的地點，仍有升至38度左右的機率；北部25至37度、中部25至37度、南部25至36度、東部24至37度。

今天至周六台灣附近低層水氣多，大氣不穩定度高；清晨上午中南部迎風面有局部降雨，午後對流旺盛、影響範圍大，局部地區有較大雨勢，應注意。

周日至下周三低層轉偏南風，中層太平洋高壓脊略增強，大氣仍偏暖，天氣晴朗炎熱，各地區最高溫約在36、37度，地理環境較特殊的地點，有升至38度左右的機率。水氣減少，午後對流大部分在山區，部分鄰近平地有受影響的機率。