「廄刺蠅」是金門牛結節疹病媒？農委會：尚待化驗釐清

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
專家所採集到的「廄刺蠅」，跟一般的蒼蠅很相似，常人無法辨別。記者蔡家蓁／攝影
專家所採集到的「廄刺蠅」，跟一般的蒼蠅很相似，常人無法辨別。記者蔡家蓁／攝影

農委會主委陳吉仲一行今天到金門，並在金門縣長的陪同下至金門縣動植物防疫所了解案例場處置情況及疫情調查作業進度、牧場周邊病媒蚊蠅防除，陳吉仲還檢視種牛牧場周邊採集到的疑似病媒「廄刺蠅」，縣防疫所表示，目前還無法確認「廄刺蠅」是否為肇疫的病源，待進一步化驗，才能釐清。

陳吉仲今天率畜牧處處長張經緯、防檢局局長杜文珍、高雄分局分局長傅學理、農委會家畜衛生試驗所所長邱垂章等機關代表抵金視察金門縣針對發生牛結節疹動物疫災之各項防疫動員執行情形。

金門縣政府提請中央協助調派施打疫苗之獸醫師支援人力、補助預防性撲殺牛隻所需相關費用，及檢討撲殺牛隻補償經費等意見，預計本週末將可以專機方式將疫苗及人力送至金門，期儘快控制此動物疫病。

在金門縣動植物防疫所了解案例場處置情況及疫情調查作業進度時，防疫所也拿出11日在種牛牧場附近草叢捕捉到的「廄刺蠅」給陳吉仲檢視，縣防疫所所長林政道說明，一般蒼蠅跟「廄刺蠅」很相似，常人無法辨別，但他們可從嘴器辨別。

林政道說，依據文獻，牛結節疹的病媒有3種，分別是庫蠓（糠蚊）、「廄刺蠅」，及壁蝨，這次有在種牛牧場旁捕捉到「廄刺蠅」，本來就是以血為食，且「廄刺蠅」的棲息地跟一般蒼蠅（酒糟）不同，主要是棲息在養牛場旁的草叢，是否就是染疫的媒介，還要再化驗才會知道。

環保局也說明自7月12日起即動員各鄉鎮清潔隊，同時於養牛戶週邊進行草木修剪並噴灑藥劑，下週將洽請軍方化學兵協助全縣環境消毒，藉由施打疫苗及降低傳播病媒，控制動物疫災。

另外，農科院陳世平博士也就這3天來在金門進行疫情調查結果作說明，推論這一波的疫情約在6月中旬傳入，畜試所種牛牧場發病牛隻的臨床症狀與民間牧場病牛之病徵狀態相當，應該是同一時間被感染，因為種牛牧場現場獸醫機警發現，立即通報，讓這次的疫情可以在最短時間處置。

有關縣內牛隻臨床檢查，今天共完成全縣594養牛戶5565頭牛隻訪視，新增民間2養牛戶計3頭疑似病畜，執行預防性撲殺民間1養牛場牛隻計1頭；畜試所種牛牧場本日沒有新增案例，已連續3日無新增案例。

農委會主委陳吉仲（右）與建設處長文水成（左）一起檢視在種牛牧場旁採集到的疑似病媒「廄刺蠅」。記者蔡家蓁／攝影
農委會主委陳吉仲（右）與建設處長文水成（左）一起檢視在種牛牧場旁採集到的疑似病媒「廄刺蠅」。記者蔡家蓁／攝影

金門 牧場 疫情

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