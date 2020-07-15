舒肥、微波、加熱還是水煮？ 雞胸肉滿分吃法大公開

最近「雞胸肉」成為民眾新寵，超商紛紛推出相關產品，除了減肥，還有健身者用來維持體態，增加蛋白質攝取。營養師表示，雞胸肉富蛋白質且脂肪含量低，適合想瘦身或健身的人打造理想體態，建議以微波、舒肥等多種做法，加上香料增添美味，同時仍應搭配蔬菜、澱粉等，均衡飲食，長期只吃雞肉小心容易便秘。

晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎表示，雞胸肉是高蛋白低脂肪食物，每100公克雞胸肉熱量僅104卡、但雞腿排卻有208卡，但雞胸肉蛋白質含量高於雞腿，每百公克雞胸肉含蛋白質22公克，雞腿排約15公克，別小看只差7公克，這大約是一顆蛋的蛋白質份量。

再分析脂肪，每100公克雞胸肉含脂肪僅0.9公克，雞腿排若未去皮，脂肪含量高達15公克，相差約15倍；另外，雞胸肉含單元不飽和脂肪酸，可有效降低總膽固醇。

一般建議運動後補充雞胸肉，癌症關懷基金會營養師葉嘉豐表示，運動後吃雞胸肉的好處在修補蛋白質，隨運動強度及時間，肌肉纖維會有結構上的損傷，此時需補充適當蛋白質幫助修補，肉魚豆蛋類等富含蛋白質食物皆是好選擇。

趙函穎指出，有關雞肉的烹調，包括微波、加熱、水煮等。她個人建議法國的「舒肥」法，舒肥的法文原文是「sous vide」，是真空儲存的意思，後來演變為真空低溫烹調的簡稱，可鎖住食材水分並保持滑嫩口感，近年非常盛行。

「舒肥」的作法很簡單，趙函穎建議，取一副雞胸肉，可適個人喜好加上各式辛香料醃製，如黑胡椒粉、大蒜粉、月桂葉、迷迭香等或義式香料，加一點鹽，再加約15CC橄欖油，以密用真空袋封起來醃製一至兩小時。

若家中有舒肥機，溫度調至62度並放置約1.5小時，取出煎一下就可食用。煎的時間不用太久，兩面煎熟即可，口感外酥內軟，這樣就不會感到雞胸肉的「柴」；也可用電鍋，按保溫模式放1.5小時，也可達到舒肥的效果。

另外，要增加菜攝取，趙函穎建議，也可用烤箱烤雞胸肉。將雞胸肉撕碎做成手撕雞，配生菜或蔬菜成為沙拉，或是單純以微波加熱也可食用。

葉嘉豐則建議，雞胸肉除了微波加熱、水煮等吃法，也可以搭配適量堅果，約大拇指第一指節大小的量，可來補充維生素E、礦物質，如鎂等微量營養素，幫助抗氧化、抗發炎、促進代謝，也有助於減少運動後的痠痛。

雞胸肉雖然是高蛋白低脂的好食材，但不能只吃雞胸肉。趙函穎曾遇過學生想增肌減脂，每天都吃雞胸肉，雖有飽足感，但長期下來也卻嚴重便秘。她建議，飲食必須均衡，一份肉應搭配一至兩份蔬菜，蔬菜可幫助蛋白質消化。

以便利商店的食物搭配為例，以一塊雞胸肉配一盒生菜沙拉，再配一塊地瓜，就是營養素充足也均衡的一餐。健身者在運動前後吃雞胸肉，一次一份即可，要記得搭配蔬菜與地瓜、玉米等澱粉類食物，才能有效增肌。

不過，並非所有人都可大量吃雞胸肉。趙函穎指出，雞胸肉富含蛋白質，對於腎功能明顯退化、慢性腎衰竭等慢性病患，雖然需要蛋白質，但不能過量。

由於每100公克雞胸肉有蛋白質20克。第一至三期慢性腎衰竭患者，一天蛋白質攝取量應限制在每公斤體重0.8公克，一名60公斤成年人，平均一天僅能攝取48公克，吃雞胸肉很容易超標。此外，若有慢性腎衰竭又合併糖尿病，飲食應請營養師來計算與調理，找出合適的方式。