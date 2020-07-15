醫護防疫津貼案量多比對複雜 衛福部加速審

台北市醫師職業工會今天指出，台大、北榮醫護還沒拿到防疫津貼。衛福部醫事司回應，因人員津貼申請案繁多且需要逐筆比對，這週將發出新台幣1億元，其餘加速審查。

因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，衛生福利部修訂「執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點」，明定醫事及社工人員取消出國補助、醫療機構8項獎勵及醫護人員、專任感染管制人員津貼，以慰勉醫療機構及醫事人員於疫情期間辛勞。

衛福部6月底曾公布，有170家醫院1至3月醫護及感控人員津貼申請；加上其他獎勵和補助，估計到7月中約發出40億元。但台北市醫師職業工會今天發布聲明指出，根據工會會員回報，台大、北榮、新光、萬芳、國泰醫院的醫師都還沒領到津貼。

衛福部醫事司長石崇良晚間接受中央社記者採訪時表示，7月13日已撥發全國202家急救責任醫院1至6月的防疫獎勵金約6億元；也將在7月23日撥發11億元的醫院防疫獎勵。

石崇良說，北市醫師職業工會所提的醫護津貼，是指1至3月各醫院照顧確診及疑似病人的醫護津貼。因每家醫院照顧病人及疑似病人數不同，且有170家醫院都提報申請，審查需要逐筆比對病人名冊及通報病例名冊，也需要核對申請醫護值班班表等，確保申請資料無誤才能核發。

衛福部本週將先核發57家規模較小醫院的醫護津貼，共約1億元；另有113家醫院共8億元申請，還在審核中。

石崇良說，因台大、北榮等大醫院案量較多，若有一筆需要退回補件就會影響到整批審核進度。津貼一定會發，且會從寬認定，衛福部已加班加速審查，但具體核發時間要看醫院補件速度而定。