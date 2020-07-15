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高鐵董總座假減薪爭議 交通部：今董事會通過將做檢討

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台灣高鐵公司示意圖。聯合報系資料照
台灣高鐵公司示意圖。聯合報系資料照

台灣高鐵公司近日爆出董事長、總經理薪資爭議，遭質疑「假減薪」，減薪後領取獎金與減薪金額幾乎一致。高鐵雖火速駁斥，強調依交通部規定辦理，今天董事會上，交通部仍由公股代表提案，請高鐵檢討薪資及獎金結構，並於董事會上通過。

曾任中華航空、中國鋼鐵董事長的現任台灣高鐵董事長江耀宗，近日遭指2016年進高鐵時原月領70多萬元薪水，2017年帶頭減薪近半，每月少領35萬，但每月另有35萬元獎金，等於減掉的薪水全補回來，年薪仍有840萬。除了江耀宗，現任總經理鄭光遠也傳出隨後配合減薪，但同樣以獎金補回，年薪破770萬。

交通部政務次長王國材說，高鐵今下午2時召開董事會，交通部由公股代表提案，請高鐵公司檢討董總薪資和獎金結構，現行薪資與奬金雖然符合公股民營公司規定，但奬金發放未與經營績效相關，請高鐵檢討改善。

王國材說，另也提案要求高鐵公司落實「公司重要階層接班機制」，譲同仁升遷管道順暢，避免常態性聘屆齡退休主管擔任顧問，以求公司正向永續經營。同時要求顧問薪酬、任期必需制度化。

王國材說，上述兩項提案均獲董事會通過。

高鐵 薪資 王國材

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