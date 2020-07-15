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查健康存摺揪Ａ健保 今年檢舉比例暴增2.5倍

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
健康存摺因可預購實名制口罩而一炮而紅，已有487萬人登錄，今年經查健康存摺發現異常而檢舉的件數和比例都暴增。圖／本報資料照
健康存摺因可預購實名制口罩而一炮而紅，已有487萬人登錄，今年經查健康存摺發現異常而檢舉的件數和比例都暴增。圖／本報資料照

民眾登錄健保署的「健保快易通」App的健康存摺，可隨時檢視三年內就醫、用藥、檢驗等紀錄，今年健康存摺因可預購實名制口罩而一炮而紅，已有487萬人登錄，經查健康存摺發現異常而檢舉的件數和比例都暴增，被檢舉的都是診所和藥局，大部分都是民眾發現自費就醫卻被多報健保費用。

根據健保署統計，今年1月1日至6月30日，健保署違規查處室共收到77件極可能違規的民眾檢舉案，其中經查健康存摺而檢舉者共有36件，佔46.8％之多。反觀去年，整年共有162件檢舉案，僅19.8%（32件）為經民眾查健康存摺而來。等於今年前半年件數（36件）就已經超過去年整年的量（32件），且今年經查健康存摺的案件佔比例高達46.8%，是去年（19.8%）的2.5倍。

健保署違規查處室副組長董玉芸表示，這36件是違規查處室收到全國分區業務組報來的極可能違規案件，都是檢舉診所或藥局，包括三種樣態：自費就醫卻被申報健保費用25件、沒就醫但是被無中生有報費用8件、病人有去就醫但是接受服務被多報也有3件，這36件都會進行訪查。

董玉芸表示，浮報金額還無法結算，大略來說以虛報藥費或處置費最常見。例如只給一瓶藥卻申報五瓶、自費植牙又多報別的費用、懷孕婦女做自費高層次超音波卻被申報有病症的費用。也有人矯正牙齒定期回診，卻被申報補牙或洗牙，比較誇張還有用已經拔掉的牙齒申報補牙的，今年就有這樣的案子。另有健保署官員表示，檢舉案不一定每件都能查，例如今天就收到一封手寫掛號信，說看健康存摺發現被多報洗牙費用，但沒有留下電話地址。

台灣醫療改革基金會副執行長林雅惠表示，醫改會長期收到民眾申訴的收費爭議，也是以這三種樣態為主。健康存摺幫助民眾做好健康管理之虞，還能達到檢舉違規的功能是很棒的。特別是「自費就醫卻多報費用」這一塊，因為健保署資料未強制登載自費項目，不論民眾或健保署都很難發現這種違規，現在可以因健康存摺的附加功能而受到監督。

林雅惠表示，據健保署統計，最近七年內申請給付不成功的自費醫材，品項數已經從650種暴增到將近3000種，很需要民眾端共同監督，才能找出少數不法院所、保障合法院所和民眾的權益。林雅惠說，現在健保署僅公佈重大違規名單，並沒有查詢功能，建議健保署應將所有醫療院所的近期違規紀錄整合在衛生福利部的醫療機構查詢頁面。

林太太表示，自己也會使用健康存摺，也曾經有覺得奇怪的地方，但不曾仔細核對過。看到這麼多人都發現異常而檢舉，她也覺得該好好了解一下自己和孩子的就醫紀錄，畢竟健保財務困難，每個人都該關心健保費有沒有用在刀口上。

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