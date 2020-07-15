桃機1日遊名額搶得兇 研擬是否增加梯次

桃園機場公司與桃園市國際機場產業發展協會規劃的機場體驗1日遊活動，15日中午開放線上報名，4100個名額到傍晚止僅剩800個，7月25日免費的首發團更是5分鐘內滿額，主辦單位將研擬是否要增加梯次，滿足需求。

桃園機場暑假推出10梯次的「桃機樂友會」活動，全部4000個名額，報名者只需花1000元報名費用，不必出國就能到桃園機場體驗主題候機室導覽，前進機場空側管制區機坪巡禮，享用機場貴賓室精緻餐飲，還能選購完稅精品並到全國最大、最美的機場戶外觀景台賞機並欣賞美景。

桃園機場公司更提供摸彩品，參加民眾有機會獲得包括東北亞、紐澳來回機票等精美獎品，讓因為疫情無法出國的民眾在防疫新生活的時刻，也能進入桃園機場管制區體驗機場團隊優質貼心的服務與設施，開心感受機場旅遊的好心情。

「桃機樂友會」活動從自7月30日起至8月底的每週四、六兩日舉辦，每梯次名額400人，提醒報名參加的民眾留意活動網站相關詳細行程及注意事項，也歡迎有住宿需求的中南部民眾可於活動前一晚以優惠價入住桃園機場諾富特飯店。

活動報名網址：http://travel.airview.com.tw。