台塑六輕大火彰化遭殃？大城空氣品質指標橘色全台最糟

雲林縣台塑六輕麥寮一廠今天上午發生火災，濃煙由南往北吹到與麥寮隔著濁水溪相望的彰化縣大城鄉，今天傍晚依大城測站AQI（空氣品質指標）數值是118，屬橘色提醒，空氣品質為全台最差，甚至比麥寮還糟，彰化縣環保局派員前往大城行動測站進行周界揮發性有機物採樣檢測，環保局長江培根說，如檢體驗出是有毒氣體，將依法開罰。

雲林縣台塑六輕麥寮一廠第2套重油加氫脫硫單元今天上午9時發生火災，雲林縣消防局初步判定現場燃燒物質為重油及氫氣，彰化縣環保局表示，案發後，立即指派人員前往環保署大城行動測站進行周界揮發性有機物採樣檢測，以了解火災是否產生有害氣體，聯繫當地居民了解污染情形，以釐清本次火災是否造成空氣汙染影響。

環保局長江培根說，經洽雲林縣環保局，表示事故地點非毒化物運作場所，已在上下風處執行採樣及持續監控作業。台塑六輕管理部表示，因為胺液吸收區異常發生火災，目前已經洩壓緊急停車，並啟動緊急應變機制處理。

江培根表示，今天因受到熱帶性低氣壓影響，風向主要為南風，提醒大城及鄰近地區敏感族群，建議配戴口罩並加強個人防護，環保局將持續監控空氣品質。