快訊

錢櫃大火燒出貪官！官員合計月索5萬4千元 檢調搜索北市府

下班課注意！雨區擴大 六縣市大雨特報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台塑六輕大火彰化遭殃？大城空氣品質指標橘色全台最糟

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
雲林縣台塑六輕麥寮一廠今天上午發生火災，彰化縣環保局派員前往大城行動測站進行周界揮發性有機物採樣檢測，環保局長江培根說，如檢體驗出是有毒氣體，將依法開罰。照片／彰化縣環保局提供
雲林縣台塑六輕麥寮一廠今天上午發生火災，彰化縣環保局派員前往大城行動測站進行周界揮發性有機物採樣檢測，環保局長江培根說，如檢體驗出是有毒氣體，將依法開罰。照片／彰化縣環保局提供

雲林縣台塑六輕麥寮一廠今天上午發生火災，濃煙由南往北吹到與麥寮隔著濁水溪相望的彰化縣大城鄉，今天傍晚依大城測站AQI（空氣品質指標）數值是118，屬橘色提醒，空氣品質為全台最差，甚至比麥寮還糟，彰化縣環保局派員前往大城行動測站進行周界揮發性有機物採樣檢測，環保局長江培根說，如檢體驗出是有毒氣體，將依法開罰。

雲林縣台塑六輕麥寮一廠第2套重油加氫脫硫單元今天上午9時發生火災，雲林縣消防局初步判定現場燃燒物質為重油及氫氣，彰化縣環保局表示，案發後，立即指派人員前往環保署大城行動測站進行周界揮發性有機物採樣檢測，以了解火災是否產生有害氣體，聯繫當地居民了解污染情形，以釐清本次火災是否造成空氣汙染影響。

環保局長江培根說，經洽雲林縣環保局，表示事故地點非毒化物運作場所，已在上下風處執行採樣及持續監控作業。台塑六輕管理部表示，因為胺液吸收區異常發生火災，目前已經洩壓緊急停車，並啟動緊急應變機制處理。

江培根表示，今天因受到熱帶性低氣壓影響，風向主要為南風，提醒大城及鄰近地區敏感族群，建議配戴口罩並加強個人防護，環保局將持續監控空氣品質。

大城鄉測站下午約5時的AQI（空氣品質指標）數值是118，是全台當時運作中的測站中最差，是否因六輕大火影響，還是濁水溪揚塵影響，彰人縣環保局已採集氣體檢驗，如驗出是六輕火災帶來的有害物質，將依法開罰。

雲林縣台塑六輕麥寮一廠今天上午發生火災，彰化縣環保局派員前往大城行動測站進行周界揮發性有機物採樣檢測，環保局長江培根說，如檢體驗出是有毒氣體，將依法開罰。照片／彰化縣環保局提供
雲林縣台塑六輕麥寮一廠今天上午發生火災，彰化縣環保局派員前往大城行動測站進行周界揮發性有機物採樣檢測，環保局長江培根說，如檢體驗出是有毒氣體，將依法開罰。照片／彰化縣環保局提供
雲林縣台塑六輕麥寮一廠今天上午發生火災，彰化縣大城鄉測站下午約5時的AQI（空氣品質指標）數值是118，是全台當時運作中的測站中最差。翻拍自環保署網站
雲林縣台塑六輕麥寮一廠今天上午發生火災，彰化縣大城鄉測站下午約5時的AQI（空氣品質指標）數值是118，是全台當時運作中的測站中最差。翻拍自環保署網站
從彰化縣大城鄉北望台塑六輕，就可以看到冒煙情形。照片／彰化縣環保局提供
從彰化縣大城鄉北望台塑六輕，就可以看到冒煙情形。照片／彰化縣環保局提供

火災 六輕 空氣品質

延伸閱讀

錢櫃火災自救會將提起團體訴訟 請求懲罰性賠償

六輕發生火災 台塑：原因調查中

聖結石租屋處爆炸發生火災　驚吐「整棟大樓竟然沒有滅火器」

沃旭大彰化離岸風電計畫 估可創1.3萬工作機會

相關新聞

影／林佳龍宣布好消息 他讓日月潭風景區變大1000公頃

交通部林佳龍部長今赴南投縣進行「日月潭觀光圈產業交流座談會」，宣布日月潭國家風景區範圍擴大，再納入埔里虎頭山、台灣地理中...

台塑六輕大火彰化遭殃？大城空氣品質指標橘色全台最糟

雲林縣台塑六輕麥寮一廠今天上午發生火災，濃煙由南往北吹到與麥寮隔著濁水溪相望的彰化縣大城鄉，今天傍晚依大城測站AQI（空...

減少焚燒稻草空汙 南投推分解菌每公頃補助1000元

一期稻作收割後，南投仍有農民習慣焚燒稻草，影響空氣品質和行車視線。南投縣農業處邀請水稻農友示範稻草分解菌施用技術，推廣以...

中火去年發電減少 伸港鄉回饋金今年少8百多萬

中火去年因發電量減少，台電今年給彰化伸港鄉的回饋金減少8百多萬，公所今年約拿有5千3百多萬回饋金， 伸港仍照往例最近開始...

連續7周百份美食半價 台中大甲蔣公路夜市周周有好康

台中購物節開跑，大甲蔣公路觀光夜市舉行「歡樂周三美食半價大方送」，即日起連續7周，每周三都有一家攤商推出限量百份半價餐點...

彰醫團隊進駐社頭社福大樓 日照中心收費最6000元

彰化縣第一件前瞻計畫長照新建案「社頭鄉第一社福大樓」將於今年8月完工，將設立以日照中心為主的長照A據點社區整合型中心，預...

中市七期停車場長「鐘乳石」 議員：反映一年未改善

台中市「地王」附近的市政公園地下停車場，因積水問題出現「滴水鐘乳石」奇景，停車場位在市政府與市議會之間，是台中七期黃金地...

影／婦騎40分鐘跨區買3倍券 批花1千領3千是脫褲放屁

郵局今天開放購買振興三倍券，台中市潭子郵局今天還未開門，一早湧入許多人排隊，有民眾上午7點就到郵局排隊，排隊人龍綿延約1...

彰化市華陽吊橋垂吊索生銹 7月20日至8月底封閉維修

有27年歷史的彰化縣唯一人行吊橋─彰化市華陽吊橋，縣府最近安全巡檢發現垂吊索有生銹情形，因此從7月20日起至8月底，將辦...

3倍券開賣擠滿人 台中這家郵局開設愛心窗口服務老弱婦

振興三倍券今天在郵局開賣，台中市太平區的宜欣郵局上午8時30分開門前，門外已排了長長的人龍；為免耽誤時間，郵局人員都會在...

獨／郵局今賣3倍券 台中向上郵局捕獲野生林佳龍

全國郵局今天起開賣紙本振興三倍券，交通部長林佳龍今天上午8時30分，視察台中市南屯區向上郵局開賣紙本振興三倍券，並且慰勞...

振興3倍券再加碼有3享 花壇農會限量福袋史上最優惠

振興3倍券今發券可用，彰化縣花壇鄉農會「報好康」，即日起，推出限量850組福袋，內有各種茉莉茶飲商品組合，以市價優惠75...

熱門新聞

影／他排2小時買到5份振興券 臭臉說「買到也不高興」

柯P御用攝影官爆過勞、低薪羞辱 北市勞局：可提申訴

嘉市郵局排振興券人潮快速消化 40分鐘後門口沒人排隊

聖結石租聯開宅找嘸滅火器 北市喊冤：我們也是受害者

影／領三倍券台南一早人潮滿滿 代領規定不少人霧煞煞

獨／郵局今賣3倍券 台中向上郵局捕獲野生林佳龍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。