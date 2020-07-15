山域意外事故頻傳 60歲以上登山客事故率高

自2019年山林解禁以來，親近山林變得相對容易，但根據內政部消防署統計，2019年發生206件山域意外事件，發生總人數258人中有227人獲救，27人死亡，4人失蹤，存活率為87.98%，尋獲例為98.45%，相較於近5年的平均值，仍是偏高。

近5年（2014年至2018年）台灣山域意外事件發生率，以內政部消防署的統計資料來看，年平均約218件，平均發生人數約327人，成功救援約304人，但仍有約19人罹難、4人失蹤，平均存活率為93%，平均尋獲率為99%。

根據國家公園管理處等單位的統計資料來看，山域發生意外事故機率以民眾網路自行組團或是參加商業自組團等隊伍為高，而年齡層又以50歲至60歲間的中高齡者較多。以玉山為例，玉管處表示登玉山成為全民運動後，2019年申請人次高達45萬7340人，而今年上半年跟2019年同期相比，申請人數更多出2萬人。

玉管處副處長盧淑妃表示，從申請入園的統計數據來看，以40至59歲的中壯年人口占多數，顯示出中壯年登山客的比例增加，但從山域意外事故如創傷、迷途、墜谷、高山症等統計分析，2018年有42件，去年有46件，而今年上半年就已經出現22件，而發生者60歲以上的年齡比例，更是其他年齡層的兩倍，代表發生事故機率較高。

盧淑妃呼籲中老年登山者，登山前對自己體能訓練及對環境適應，需有更周全的準備，才能避免發生事故。