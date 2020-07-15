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台鐵新休息室！ 林佳龍：已完成197車站 花3年持續優化
台鐵重新裝潢的員工休息室曝光。交通部長林佳龍說，目前台鐵已完成197個車站休息室改建，未來會繼續優化，預計三年會完成剩下工作空間。
林佳龍今在臉書上表示，一直想到富岡車站，看看重新裝潢的員工休息室。
林佳龍說，去年4月台鐵工會反映，富岡車站 員工休息室用了30年，設施老舊、壁癌沒有處理、床墊也發霉。這樣的環境實在不OK，他請台鐵全面體檢，該改善就要改善，經費部裡來支持。
林佳龍說，他相信台鐵員工的休息空間，不只對員工重要，對乘客而言更是如此。如果無法好好休息，服務也會受影響，唯有給員工好的環境，才能提供旅客好的服務。
林佳龍說，如今，台鐵已經完成197個車站員工休息室空間改善工程，包含牆面、浴室設備、床架、床墊、收納空間、增設冷氣等等，讓員工用得更舒適。
林佳龍說，未來台鐵還會繼續優化138個道班工作空間，預計以三年的時間改善完成。讓交通服務由內到外，都更加體現人本的精神。
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