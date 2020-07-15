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牛結節疹防疫 台東加強78處養牛場消毒

中央社 / 台東15日電

金門爆發牛結節疹疫情，台東縣農業處不敢大意，今天訪視卑南鄉初鹿牧場。依農業處統計，台東縣養牛場有78場、2496頭牛，已完成31場、2120頭牛健康狀況查察，都是健康無虞。

由於牛結節疹列為甲類疾病，一旦罹病一律撲殺，為防範疫情，縣府農業處長許家豪會同畜保科長饒和奇、動物防疫所長黎煥棠等人今天前往卑南鄉初鹿牧場訪視，並由消毒車對牛場周邊環境進行病媒蚊驅除。

許家豪表示，自13日起已要求鄉鎮市公所獸醫師，以及動物防疫所每天派員到縣內各養牛場訪視及加強牛隻健康防護。今天訪視牧場的400頭牛都非常健康。

許家豪說，面對疫情情況，將持續預防及加強宣導，確保縣內養牛戶的產業安全，讓國人可以天天喝到台東生產的、健康的鮮乳。

依農業處統計，台東縣養牛場有78場、2496頭牛，其中包括乳牛場8場、1244隻。截至上午為止，已完成31場、2120頭牛的健康狀況查察，全都健康無虞。

黎煥棠指出，牛結節疹病因，主要透過蚊子、刺蠅或壁蝨等吸血性節肢動物媒介傳播，除針對養牛場逐場訪視外，並派出消毒車對牛場周邊環境做病媒蚊驅除。

此外，訪視時也同步發送驅蚊蟲藥，教導農場加強環境清潔、消毒等病媒蚊控制清除工作，依牧場面積在牛舍四周周邊區域吊掛上足夠捕蚊燈，防治病媒蚊，做好環境清潔、保持乾燥、疏通溝渠、滅蚊等衛生管理措施，減少環境中病媒蚊數量達到有效防範。

病媒蚊 台東 牧場

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