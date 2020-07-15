病毒量超標3000倍 B肝婦不敢再停藥

今年有許多民眾因新冠肺炎疫情而不敢去醫院，但對肝病患者來說，若因此減少就醫或中斷用藥，恐提升病毒復發風險。60歲張女士在30年前就發現自己患者B型肝炎，雖有治療並後續定期追蹤，但六年前肝炎嚴重發作，肝功能與黃疸指數皆比常人超標10倍、2倍外，B肝病毒數更飆升至600萬單位，比正常值2000超出3000倍，所幸立即接受醫師治療而改善；不過半年後停藥又復發，再接受口服抗病毒藥物而改善，讓她決心不再停藥。

台灣肝病醫療策進會會長高嘉宏表示，台灣B肝病毒感染者約有220萬人，預估仍有30到40萬位B肝患者未妥善接受治療，肝臟可能逐漸受病毒侵襲而出現慢性發炎，更可能持續惡化，轉變成肝纖維化、肝硬化，未來肝癌風險大增；而為響應今年「全民回肝計畫」與7月28日世界肝炎日，他呼籲失聯肝病患者應積極就醫、持續回診檢查。

台灣肝臟研究學會會長林漢傑指出，民眾都會做健檢，但肝功能指數「正常」不代表就沒有慢性肝炎病毒，或沒肝纖維化或肝硬化的可能。台灣自1986年起實施新生兒全面施打慢性B肝疫苗，使新生兒B肝感染率從10% 降至近年小於1%；然而35歲以上族群中，仍不乏B肝病毒帶原者，其發生率高達15%。

台大內科部主治醫師蘇東弘表示，在慢性B肝治療過程中，醫師會定期為病患進行病毒量檢測，以確保治療效果並追蹤是否出現抗藥性，9成以上病情可獲得良好控制。不過現行健保給付規定，肝病患者在治療三年後會面臨停藥，再視患者是否復發、肝病毒指數等決定是否續藥。

而據台大醫院近年研究發現，治療慢性B肝的藥物導致的復發比率不盡相同，平均停藥一年的患者中有6成會病毒復發（B肝病毒數大於2000），其中約有5成的人肝功能指數（ALT/AST）大於80 U/L，恐出現黃疸、肝衰竭等嚴重威脅生命的症狀。因此蘇東弘建議民眾在停藥期間需要定期回診，請專業醫師協助監測病毒量以早期發現復發。